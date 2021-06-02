Разрушительный торнадо обрушился на город Шанчжи в северо-восточной провинции КНР Хэйлунцзян. Многие горожане успели снять его на видео: и чёрный столб, и белую воронку из облаков над ним, и разломанные дома.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CGTN, стихийное бедствие началось во вторник вечером, резкие порывы ветра сопровождались градом. По данным местных властей, погиб как минимум один человек, пострадали 16, один из них получил тяжёлые травмы. 243 жителя Шанчжи переселены на время устранения последствий.
По состоянию на утро 2 июня повреждены около 150 зданий, фабрики, сельскохозяйственные угодья. Ущерб оценивается в 5,12 миллиона юаней (более 802 тысяч долларов).