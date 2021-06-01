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«Вижу такое впервые». Мультикультурный «Поло» занял неожиданную позицию у станции метро «Купчино»

Жители Петербурга возмутились парковке «Фольксвагена Поло» на трамвайной остановке

Водитель чёрного «Фольксвагена Поло» решил подождать трамвай прямо в машине и прямо на остановке общественного транспорта в Купчино. Фото беспардонной парковки, которая удивила даже бывалых, появилось в соцсетях 1 июня.

«В Купчино вижу такое впервые. Полиция, наверное, тоже. Номера видно, водитель, наверное, обнаглел», — отметил один из комментаторов.

Машина встала вплотную к павильону у трамвайного кольца, рядом с одним из входов в метро, «повернувшись» водительской стороной к прибывающему общественному транспорту.

По данным «Фонтанки», легковой в разное время владели Фаризджон, Бекзод, Бактыбек, Магомед, Карлен и Мехроз. Кто управлял автомобилем сегодня — неизвестно.

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Комментарии (9)

260650801
совет старейшин попросит сильно не наказывать уважаемого человека...
Бывший Патриот
Ругать нужно не их, с них чего взять, люди без культуры и образования, а наказывать нужно наших граждан, которые им эти машины дают в раскат, товарищ мой, купил лет 6 назад 10 поло и все отдал азиатов на раскат, половина машин побили, геморроя больше чем денег, но покупает ещё машины и даёт опять, что за мазохист?
Pastulat0
Да сделайте уже как в ЕС гос.номера за рулём которого гастарбайтер, либо жёлтыми, либо чёрными. И без региона.
Чтобы сразу было понятно, и для полиции, и для коренных жителей города что-за чудо(м) портит статистику культуры вождения в когда-то былой культурной Столице России.
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