Водитель чёрного «Фольксвагена Поло» решил подождать трамвай прямо в машине и прямо на остановке общественного транспорта в Купчино. Фото беспардонной парковки, которая удивила даже бывалых, появилось в соцсетях 1 июня.
«В Купчино вижу такое впервые. Полиция, наверное, тоже. Номера видно, водитель, наверное, обнаглел», — отметил один из комментаторов.
Машина встала вплотную к павильону у трамвайного кольца, рядом с одним из входов в метро, «повернувшись» водительской стороной к прибывающему общественному транспорту.
По данным «Фонтанки», легковой в разное время владели Фаризджон, Бекзод, Бактыбек, Магомед, Карлен и Мехроз. Кто управлял автомобилем сегодня — неизвестно.