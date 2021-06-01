Водитель чёрного «Фольксвагена Поло» решил подождать трамвай прямо в машине и прямо на остановке общественного транспорта в Купчино. Фото беспардонной парковки, которая удивила даже бывалых, появилось в соцсетях 1 июня.



«В Купчино вижу такое впервые. Полиция, наверное, тоже. Номера видно, водитель, наверное, обнаглел», — отметил один из комментаторов.