«Имя, сестра!» Володин потребовал поименно назвать причастных к распаду СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости не откладывая дать оценку распаду СССР и назвать имена причастных к этому.



«Нам необходимо дать оценку, почему распался Советский Союз. Правильно было бы это сделать не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена», — цитирует заявление Володина на пленарном заседании нижней палаты парламента 1 июня РИА Новости.



По словам спикера, предательство и неэффективность являются следствием многих проблем в стране на сегодняшний день. «Тридцать лет, из которых десять лет — потерянное время, а остальное (время) — собирание земель, прекращение конфликтов, выплаты долговых обязательств. Это тоже надо признать — выплачивать начали только в 2004 году. Затем санкции, кризисы», — добавил Володин.

