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«Имя, сестра!» Володин потребовал поименно назвать причастных к распаду СССР

Володин заявил, что необходимо как можно быстрее дать оценку распаду Советского Союза

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости не откладывая дать оценку распаду СССР и назвать имена причастных к этому.

«Нам необходимо дать оценку, почему распался Советский Союз. Правильно было бы это сделать не откладывая. Кто предал? Фамилии, имена», — цитирует заявление Володина на пленарном заседании нижней палаты парламента 1 июня РИА Новости.

По словам спикера, предательство и неэффективность являются следствием многих проблем в стране на сегодняшний день. «Тридцать лет, из которых десять лет — потерянное время, а остальное (время) — собирание земель, прекращение конфликтов, выплаты долговых обязательств. Это тоже надо признать — выплачивать начали только в 2004 году. Затем санкции, кризисы», — добавил Володин.

Напомним, ранее первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что распад Советского Союза стал «нарушением воли всего народа».

Также «Фонтанка» писала, что расшифровать аббревиатуру СССР не смог каждый шестой россиянин.

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Комментарии (35)

DimonTT
Имена главных предателей, разваливших СССР - Горбачев, Ельцын. Иже с ними еще пару сотен соратников-предателей. Развалили мерзавцы вопреки результатам всенародного референдума - за сохранение СССР. По действующим на то время законам они должны были быть осуждены и расстреляны.
Guest1234
Точно! Во всех наших нынешних бедах виноват кто-то, кто что-то сделал 30 лет назад. А мы героически расхлебываем.
Только мне немного непонятно, как ФРГ и Япония в 1975 году процветали, через 30 лет после фактически полного разрушения, вывоза почти всего оборудования к победителям и выплаты репараций. Может, потому что там не было кого-то типа Володина и ему подобных? Но это только гипотеза...
doorbal_
нет совка и нет- туда ему и дорога!
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