Большинство совершеннолетних граждан России помнят, что СССР — это Cоюз Cоветских Cоциалистических Республик. Среди респондентов старше 45 лет безошибочную дешифровку краткого названия несуществующего почти 30 лет государства дали абсолютно все. Об этом со ссылкой на руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова сообщает 18 марта РБК.

При этом среди тех, кто родился после распада Советского Союза, с заданием справились менее двух третей — 64–65%. Среди всех возрастных групп верную расшифровку знают 84% респондентов.

«Но даже среди оставшихся 16% только 10% затруднились с ответом, а еще 6% предложили свои варианты, которые не соответствовали исторической правде, но были близки по содержанию. Таким образом, мы можем говорить, что порядка 90% знают и помнят, как расшифровывалась эта аббревиатура», — пояснил Мамонов в ходе круглого стола в агентстве «РИА Новости» «Референдум марта 1991 года — Августовский путч — Беловежские соглашения: как работают механизмы исторического мифотворчества в политической повестке».

Фото: wikimedia.org Поделиться Поделиться







17 марта 1991 года состоялся референдум, посвященный вопросу сохранения СССР в качестве федерации равноправных суверенных государств и республик. 76,4% проголосовавших поддержали сохранение Советского Союза, что не помешало СССР исчезнуть уже в конце 1991 года.

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», — заявил президент СССР Михаил Горбачев агентству «Интерфакс».

Последний советский лидер напомнил сегодня, что на основе итогов референдума был разработан Союзный договор.



«Проект был полностью подготовлен, и 20 августа 1991 года он должен был быть подписан, но подписание этого договора сорвал путч ГКЧП. Так была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза — это было ничто иное, как нарушение воли всего народа», — подчеркнул Михаил Горбачев.

