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Горбачёв: Распад СССР — нарушение воли народа

Экс-президент СССР напомнил о референдуме по сохранению Союза.

«Была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа», — цитирует 17 марта Михаила Горбачева «Интерфакс».

Он напомнил, что 30 лет назад состоялся референдум о сохранении Союза, результаты которого были «не просто интересны, но поразительны». Большинство граждан страны высказались за сохранение СССР.

Горбачёв также отметил, что после референдума состоялся Ново-Огарёвский процесс по созданию Союзного договора.

Две трети россиян сожалеют о распаде СССР. Президент Владимир Путин назвал это событие «крупнейшей геополитической катастрофой».

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Комментарии (24)

***_555
Развал совка - лучшее, что с ним произошло.
Parallax
Ага, про нарушение воли народа прибалтам расскажите. Уж они-то порадуются.
nuga
Горбачева перед смертью ,как Остапа -понесло.Оправдывается за предательство и развал ,вверенного ему государства.По факту-это госизмена.
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