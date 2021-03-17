Горбачёв: Распад СССР — нарушение воли народа

Экс-президент СССР напомнил о референдуме по сохранению Союза.

«Была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа», — цитирует 17 марта Михаила Горбачева «Интерфакс».

Он напомнил, что 30 лет назад состоялся референдум о сохранении Союза, результаты которого были «не просто интересны, но поразительны». Большинство граждан страны высказались за сохранение СССР.

Горбачёв также отметил, что после референдума состоялся Ново-Огарёвский процесс по созданию Союзного договора.