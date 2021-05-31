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Стала известна дата проведения шестого фестиваля «Фонтанка-SUP»

Городской портал «Фонтанка.ру» объявляет о начале подготовки к фестивалю «Фонтанка-SUP». Шестой раз в истории реки и каналы Санкт-Петербурга заполнят тысячи любителей сап-сёрфинга.

Главное приключение лета пройдёт 31 июля. Желающие принять участие могут уже начинать готовиться: тренироваться и, что самое главное, придумывать крутые костюмы для традиционного водного карнавала. Как всегда, ожидается море призов в различных номинациях и конкурсах. Самый запоминающийся из них это, конечно же, «Мисс SUP». Полюбоваться на очаровательных финалисток прошлого года можно здесь. Регистрация на участие в фестивале откроется уже скоро! Следите за новостями в специальной рубрике на «Фонтанке» и социальных сетях мероприятия во «ВКонтакте» и «Инстаграме».

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. В 2020 году SUP-фест проходил в качестве подарка для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». В нем приняли участие рекордное количество сап-серферов: две тысячи человек. О том, как это происходило, читайте и смотрите на официальном сайте фестиваля.

SUP — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд».

Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствии волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло.

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