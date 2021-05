Стала известна дата проведения шестого фестиваля «Фонтанка-SUP»

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. В 2020 году SUP-фест проходил в качестве подарка для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». В нем приняли участие рекордное количество сап-серферов: две тысячи человек. О том, как это происходило, читайте и смотрите на официальном сайте фестиваля.



SUP — от английского «Stand up paddle» — стоящий с веслом. В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд».



Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта, произошедший от классического серфинга. SUP стал незаменимым другом серферам в отсутствии волн, так как серфить можно по абсолютно гладкой воде — используя весло.