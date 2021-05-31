Стала известна дата проведения шестого фестиваля «Фонтанка-SUP»

Городской портал «Фонтанка.ру» объявляет о начале подготовки к фестивалю «Фонтанка-SUP». Шестой раз в истории реки и каналы Санкт-Петербурга заполнят тысячи любителей сап-сёрфинга.



Главное приключение лета пройдёт 31 июля. Желающие принять участие могут уже начинать готовиться: тренироваться и, что самое главное, придумывать крутые костюмы для традиционного водного карнавала. Как всегда, ожидается море призов в различных номинациях и конкурсах. Самый запоминающийся из них это, конечно же, «Мисс SUP». Полюбоваться на очаровательных финалисток прошлого года можно здесь. Регистрация на участие в фестивале откроется уже скоро! Следите за новостями в специальной рубрике на «Фонтанке» и социальных сетях мероприятия во «ВКонтакте» и «Инстаграме».