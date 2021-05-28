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Российские авиакомпании тоже начали облетать Белоруссию

Российские авиакомпании уже выполнили несколько рейсов в облет Белоруссии. Об этом 28 мая вечером со ссылкой на свои источники пишет Forbes.

Ранее от полетов над Белоруссией отказались европейские перевозчики после инцидента с самолетом Ryanair, принудительно посаженном белорусскими властями для задержания их оппонента, экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA.

«Было около десяти рейсов в обход Белоруссии. Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — рассказал источник Forbes в российском профильном ведомстве.

Конкретные компании он не указал, однако издание пишет, что еще в понедельник Белоруссию облетел рейс Utair из Москвы в Калининград. Перевозчик это, впрочем, объяснил «топливной эффективностью». «Аэрофлоту» пришлось отменить рейс из Москвы в Вильнюс — Литва запретила прибытие рейсов, маршрут которых проходит над Белоруссией. По данным источников Forbes, российские авиавласти отказались согласовать «Аэрофлоту» изменение маршрута.

Авиакомпании стали отказываться летать над Белоруссией после посадки в Минске самолёта ирландского перевозчика Ryanair. Рейс, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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Комментарии (12)

Akabos
Это как так прошли переговоры в Сочи, что уже и наши борта облетают Беларусь?!
nuga
К литвинам рейсы взять и отменить,пусть поездом едут,если такие вредные
killbeachtrash
Гм...Россия как всегда всегда в своем "амплуа", до этого был Пашинян. Была хорошая фраза в одном фильме " Я не к совести твоей взываю- у тебя ее нет, а к хитрости..." Эххх Александр Григорьевич, когда Вас "сольют" теперь вопрос времени.
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