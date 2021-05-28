Российские авиакомпании тоже начали облетать Белоруссию

Российские авиакомпании уже выполнили несколько рейсов в облет Белоруссии. Об этом 28 мая вечером со ссылкой на свои источники пишет Forbes.



Ранее от полетов над Белоруссией отказались европейские перевозчики после инцидента с самолетом Ryanair, принудительно посаженном белорусскими властями для задержания их оппонента, экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA.



«Было около десяти рейсов в обход Белоруссии. Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», — рассказал источник Forbes в российском профильном ведомстве.

