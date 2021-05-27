Дёшево, но рискованно. Центробанк объявил войну ипотеке с низким первым взносом

На прошлой неделе Банк России сообщил об увеличении коэффициентов риска по кредитам с низким первым взносом. За сложной для глаза читателя формулировкой кроется перспектива удорожания кредитов с начальным шагом менее
По оценкам центробанкиров, доля ипотеки с низким первым взносом выросла с
«Сейчас доля кредитов с первоначальным взносом менее
ЦБ деликатно, но настойчиво демонстрирует недовольство госпрограммой льготной ипотеки, минимальный первоначальный взнос по которой колеблется в пределах
Деликатность заключается в том, что распоряжение ЦБ вступает в силу в августе, а госпрограмма должна закончиться (по крайней мере в развитых регионах) 1 июля. Чтобы успеть в уходящий поезд госщедрости, остаётся немногим больше месяца. Дальше заёмщикам придётся, как говорят эксперты, возвращаться к подзабытому методу займов на первый взнос, закладывать банку существующую недвижимость или выбирать квартиры и ипотеку в строго определённых новостройках и банках: «В Райффайзенбанке, МКБ, Уралсибе и некоторых других с
Дешёвых денег для россиян больше нет
Опрошенные «Фонтанкой» аналитики сходятся во мнении, что дешёвые деньги станут россиянам недоступны.
«Очевидно, что увеличение норм резервирования по рискованным кредитам приведет к тому, что ставки по этим продуктам для клиентов банков вырастут, я бы оценил этот рост в 2–3 процентных пункта», — прогнозирует ведущий аналитик QBF Олег Богданов.
«Да — кредиты, кроме льготных, подорожают и усилится контроль за надлежащей проверкой заёмщиков. А то уже доходит до того, что крупный банк два раза выдает краткосрочный кредит недееспособной», — добавляет Дмитрий Лазовский, владелец строительной компании «Дом Лазовского».
Ужесточение требований к заёмщикам — привычная тактика Центробанка. Завуалированный призыв регулятора сворачивать программу поддержки россиян, к примеру, обнаруживается в релизе от 10 августа 2020 года. Здесь выражается уверенность, что финансовый сектор адаптировался к работе в условиях пандемии, но падающие доходы населения и компаний создают риски для банков.
«Банки уже с начала года ориентируются на рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам и на продолжающееся падение реальных доходов населения, и как результат — увеличивается доля отказов в одобрении ипотеки, в особенности заёмщикам с низким первым взносом и с высоким значением показателя долговой нагрузки», — подчёркивает Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», координатор по СЗФО.
Аналитики заявляют, что самыми рискованными являются ссуды с первым взносом до
Дешёвой ипотеки не будет — будет маркетинговая
Ужесточение требований к заёмщикам продолжится. 19 марта 2021 года стало известно, что ЦБ ведёт переговоры с правительством ещё и о том, чтобы дать право банкам количественно ограничить выдачу ссуд слишком закредитованным. Это будет дополнительной возможностью сократить в портфеле розничных банков долю потенциально проблемных кредитов.
Помимо того, эксперты сходятся во мнении, что стоит ждать дальнейшего увеличения ключевой ставки до
Как это скажется на бизнесе российских девелоперов — вопрос риторический. Несмотря на бравурные заявления застройщиков о перспективах спроса и невозможности падения цен, ипотечные сделки сегодня занимают до
Впрочем, с внедрением схемы проектного финансирования девелоперы всё меньше зависят от прямых денег дольщиков. Главное — поддерживать требуемый банком-кредитором уровень продаж. Это значит, что и грандиозных распродаж недвижимости не будет. Скидки после 1 июля можно искать у небольших застройщиков с нишевыми проектами.
В неформальных беседах застройщики и петербургские банкиры надеются сохранить привлекательные ставки по ипотеке благодаря совместным программам. Напомним, у всех банков — лидеров ипотечного кредитования существуют программы, которые субсидирует не государство, а застройщик. К примеру, в Северо-Западном банке Сбербанка, который сегодня занимает лидирующие позиции в регионе, «Фонтанке» сообщили о 107 жилых комплексах, квартиры в которых можно купить по субсидируемой застройщиком ставке.
Цена маркетинговой ипотеки может опускаться до шокирующих
В банках — кто официально, а кто не под запись — говорят, что ждут увеличения спроса от застройщиков и заёмщиков на маркетинговую ипотеку после окончания льготной госпрограммы.
«Уже сейчас мы видим увеличение заинтересованности застройщиков к программам с субсидированной ставкой, по которой ставку можно снизить максимально на
Вадим Шклёда, «Фонтанка.ру»