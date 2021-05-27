Водитель легкового автомобиля днем 27 мая в Петербурге решил, что разметка и сигналы светофора не для него, и поехал через оживленный перекресток на красный. В соцсетях машину узнали: почти два месяца назад она попала в ДТП с маршруткой.

Маневры нарушителя в 11:55 на Сампсониевском мосту заснял видеорегистратор ехавшего следом автомобиля. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как водитель Nissan President с абхазскими номерами, не желая ждать зеленого сигнала светофора, выруливает на встречную полосу, обходит по ней остановившиеся на красный машины и выезжает на довольно оживленный перекресток с Петроградской набережной. Он успевает проскочить перед едущим по набережной транспортом и уезжает на улицу Куйбышева.