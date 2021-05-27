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«Президент» с абхазскими номерами не успокоился после ДТП с маршруткой и устроил маневры на красный в центре Петербурга

Попавший в ДТП с маршруткой водитель грубо нарушил ПДД в Петербурге

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15144277" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Водитель легкового автомобиля днем 27 мая в Петербурге решил, что разметка и сигналы светофора не для него, и поехал через оживленный перекресток на красный. В соцсетях машину узнали: почти два месяца назад она попала в ДТП с маршруткой.

Маневры нарушителя в 11:55 на Сампсониевском мосту заснял видеорегистратор ехавшего следом автомобиля. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как водитель Nissan President с абхазскими номерами, не желая ждать зеленого сигнала светофора, выруливает на встречную полосу, обходит по ней остановившиеся на красный машины и выезжает на довольно оживленный перекресток с Петроградской набережной. Он успевает проскочить перед едущим по набережной транспортом и уезжает на улицу Куйбышева.

По словам очевидца, укативший «Ниссан» еще и чуть не сбил пешеходов с детьми. На записи этого не видно, но можно заметить, что другие водители пропускали пешеходов, переходивших по «зебре» улицу Куйбышева. Водитель «Президента» же и там ждать не стал.

Nissan President с этими номерами уже светился в паблике по происшествиям несколькими месяцами ранее. Вечером 3 апреля на круге на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков он столкнулся с маршруткой К-137, помяв автобусу бок, сообщали очевидцы.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15144277" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (19)

Софокл Аристархович
Видимо нарушения совершены в период приёма-сдачи дежурства ГИБДД (когда их на улицах вообще нет). ...хотя их и так практически нет (исключение: Невский, Прол.Диктатуры, Шпалерная, Попова /по месту дислокации/. Ах, да! ..."засады" на Крестовском). Всех по-сокращали!!! Вот дорожное быдло и беснуется в утренних пробках "Самсониевского", "Охтинского", "Ржевки", "Ушаковки" и т.п.
Маэстро
Вроде быки на красный бросаются? Или бараны тоже?
bebop
у нас на опережение не работают. Подождут пока случится непоправимое
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