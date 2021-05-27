Водитель легкового автомобиля днем 27 мая в Петербурге решил, что разметка и сигналы светофора не для него, и поехал через оживленный перекресток на красный. В соцсетях машину узнали: почти два месяца назад она попала в ДТП с маршруткой.
Маневры нарушителя в 11:55 на Сампсониевском мосту заснял видеорегистратор ехавшего следом автомобиля. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как водитель Nissan President с абхазскими номерами, не желая ждать зеленого сигнала светофора, выруливает на встречную полосу, обходит по ней остановившиеся на красный машины и выезжает на довольно оживленный перекресток с Петроградской набережной. Он успевает проскочить перед едущим по набережной транспортом и уезжает на улицу Куйбышева.
По словам очевидца, укативший «Ниссан» еще и чуть не сбил пешеходов с детьми. На записи этого не видно, но можно заметить, что другие водители пропускали пешеходов, переходивших по «зебре» улицу Куйбышева. Водитель «Президента» же и там ждать не стал.
Nissan President с этими номерами уже светился в паблике по происшествиям несколькими месяцами ранее. Вечером 3 апреля на круге на пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков он столкнулся с маршруткой К-137, помяв автобусу бок, сообщали очевидцы.