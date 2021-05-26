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Латиноамериканцы рвались через Нарву в Эстонию. Марш-бросок на надувных матрасах остановили пограничники

ПУ ФСБ задержало пытавшихся переплыть через российскую границу в ЕС иностранцев

Два выходца из латиноамериканской страны в поисках лучших условий жизни попытались прорваться в Эстонию по водной границе. Несмотря на наличие надувных матрасов и неготовность сдаваться, им это не удалось.

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Как рассказали 26 мая в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, двоих неизвестных обнаружили в Кингисеппском районе.

«Данные лица, воспользовавшись надувными плавательными средствами, пытались пересечь реку Нарву в направлении Эстонии, однако были своевременно выявлены техническими средствами охраны границы и пограничным нарядом», — говорится в сообщении.

Молодые мужчины оказали сопротивление пограничникам и пытались скрыться. В итоге их всё же задержали.

Выяснилось, что иностранцы 1990 и 2001 г. р. тщательно готовились к марш-броску: взяли с собой плавсредства, рюкзаки, комплекты сменной одежды и пр. В разговоре с сотрудниками ПУ ФСБ признались, что искали «лучших условий жизни нежели в стране исхода».

Латиноамериканцев подозревают по статье о незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору, которая предполагает лишение свободы на срок до 6 лет.

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Комментарии (11)

260409351
Это с футбольного чемпионата еще остались?
bluxer
Нам сообщают только о поимке перебежчиков. А представляете, сколько удачных случаев. И о них молчат.
lamer
Отправить ремонтировать шлюзы Беломор канала. Водная подготовка имеется.
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