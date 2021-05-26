Авария с участием нескольких грузовиков собирает пробку на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга вечером 26 мая. Поврежденные машины перегородили две полосы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16 часов на 57-м километре внутреннего кольца КАД, перед вантовым мостом, столкнулись два грузовых и один легковой автомобили. Авария обошлась без пострадавших.
Поскольку участники ДТП занимают первую и вторую полосы, на КАД образовался затор. По данным «Яндекс.Пробок», пробка на внутреннем кольце тянется уже на 6 километров. Помимо аварии с грузовиками перед Большим Обуховским мостом пользователи сервиса сообщают о ДТП сразу за ним, из-за чего стоит и весь мост.