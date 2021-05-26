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Два грузовика и легковая превратили КАД у вантового моста в «бутылочное горлышко»

ДТП с двумя грузовиками и легковой машиной собрало 6-километровый затор на КАД Петербурга

Авария с участием нескольких грузовиков собирает пробку на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга вечером 26 мая. Поврежденные машины перегородили две полосы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16 часов на 57-м километре внутреннего кольца КАД, перед вантовым мостом, столкнулись два грузовых и один легковой автомобили. Авария обошлась без пострадавших.

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Поскольку участники ДТП занимают первую и вторую полосы, на КАД образовался затор. По данным «Яндекс.Пробок», пробка на внутреннем кольце тянется уже на 6 километров. Помимо аварии с грузовиками перед Большим Обуховским мостом пользователи сервиса сообщают о ДТП сразу за ним, из-за чего стоит и весь мост.

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Комментарии (1)

260642011
Это место какое-то закалдованное, от Софийской до Девяткино.
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