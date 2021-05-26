Следственный комитет в Курске проводит проверку после гибели ребенка от поражения током при касании металлического забора во дворе. Девочка умерла на руках у врачей, но, по словам очевидцев, этому предшествовало еще и ДТП по дороге в больницу.

Как сообщает 26 мая пресс-служба СУ СК РФ по Курской области, 25 мая около 17 часов 9-летняя девочка, находясь со старшим братом во дворе дома на Станционной улице в Курске, взялась рукой за металлическое ограждение и получила поражение тела электрическим током. В результате девочка скончалась в палате реанимации.

Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области организовал доследственную проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Подробности того, как пострадавшая девочка попала к врачам, рассказывают очевидцы в соцсетях и местные СМИ. Как сообщает 46ТВ, родители девочки сразу же вызвали скорую, но отец не стал дожидаться врачей, взял дочь на руки и выбежал на улицу. Его заметил водитель автомобиля FIAT и предложил помощь. «Со слов водителя «Фиата»: «В районе ж/д вокзала по дороге бежал мужчина с ребенком на руках. Понимая, что что-то случилось, я остановился спросить, нужна ли помощь? На что мужчина ответил, что ребенка ударило током и девочка потеряла сознание», — рассказал в группе «АВТОКАДР_46» «ВКонтакте» Вадим. Однако доехать до больницы не получилось. На 2-й Рабочей улице FIAT попал в ДТП. Прибывшие по вызову на Станционную улицу медики никого не обнаружили и уже собирались уезжать, когда поступил вызов со 2-й Рабочей, пишет 46ТВ. Реанимировать ребенка начали еще в машине скорой помощи, но в итоге так и не смогли спасти.



«Я не врач, но когда перекладывали в другую машину, она уже серая была», — добавляет в группе очевидец Владимир.

