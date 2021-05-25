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Съезд с КАД на Пулковское шоссе перекроют на двое суток

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Дорожные работы перекроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе и сузят еще один. Ограничения вводятся для устранения колейности покрытия и продлятся двое суток.

Как сообщает 25 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 26 по 28 мая на 68-м километре внутреннего кольца КАД будет полностью перекрыт съезд с внутреннего кольца на Пулковское шоссе в Петербург, в сторону станции метро «Московская». Дополнительно закроют одну полосу на съезде № 5 с внутреннего кольца КАД на Пулковское шоссе в сторону Ленобласти.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО СПК «Зелёный город». Сроки ремонта могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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