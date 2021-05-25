Молодого Вилли Вонку в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики» сыграет звезда «Маленьких женщин»

Тимати Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку в экранизации приквела «Чарли и шоколадная фабрика», который снимет режиссёр Пол Кинг, известный по «Приключениям Паддингтона». О том, что звезда «Дождливого дня в Нью-Йорке» и ещё не добравшейся до кинотеатров «Дюны» подписал контракт с Warner Bros., сообщает The Hollywood Reporter.



В приквеле под названием «Вонка» зрителям расскажут историю становления конфетного магната. Съёмки планируется начать в 2021 году, но не раньше снятия основных коронавирусных ограничений в Великобритании. На большие экраны картина должна выйти в 2023 году.