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Молодого Вилли Вонку в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики» сыграет звезда «Маленьких женщин»

Тимати Шаламе сыграет в новой ленте режиссёра «Приключений Паддингтона»

Тимати Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку в экранизации приквела «Чарли и шоколадная фабрика», который снимет режиссёр Пол Кинг, известный по «Приключениям Паддингтона». О том, что звезда «Дождливого дня в Нью-Йорке» и ещё не добравшейся до кинотеатров «Дюны» подписал контракт с Warner Bros., сообщает The Hollywood Reporter.

В приквеле под названием «Вонка» зрителям расскажут историю становления конфетного магната. Съёмки планируется начать в 2021 году, но не раньше снятия основных коронавирусных ограничений в Великобритании. На большие экраны картина должна выйти в 2023 году.

Повесть писателя Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» экранизировалась дважды, в 1971 и 2005 годах. В последней версии роль Вилли Вонки исполнил Джонни Депп, а мальчика Чарли — Фредди Хаймор.

Сюжеты книг Даля часто переносятся на экраны. Новая лента по мотивам его «Ведьм» вышла в 2020 году. Фильм снял автор «Назад, в будущее!» и «Форреста Гампа» Роберт Земекис. В главную колдунью, мечтающую превратить всех детей в мышей, перевоплотилась актриса Энн Хэтэуэй.

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