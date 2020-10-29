Фото: кадр из фильма «Ведьмы» (2020)

Символично, что «Ведьмы» — едва ли не единственный громкий проект 2020 года, премьеру которого не перенесли и не отменили (даже «Дюну» Дени Вильнева сдвинули на следующий год). Ковид ковидом, а Хэллоуин — это святое: не оставлять же детишек без страшилок на главный праздник темных сил! Правда, в Штатах пришлось пожертвовать большим экраном: премьеру перенесли на платформу HBO Max и смотреть «Ведьм» там приходится в домашней обстановке. В России «Ведьмы» выходят в кинотеатрах.

Наверняка прокатчики небезосновательно возлагают большие надежды на фильм: все-таки новая работа народного любимца, автора «Назад, в будущее!» и «Фореста Гампа» Роберта Земекиса. Последние его работы, правда, не шли ни в какое сравнение с главными успехами тридцатилетней давности, но «Ведьмы» как раз и обещали что-то новое и бодрое. Как-никак, в основе — классическая сказка Роальда Даля, автора «Чарли и шоколадной фабрики». Для тех, кто вырос без русскоязычных переводов Даля и не читал их детям, стоит уточнить: это действительно здорово придуманная история про детишек, которые случайно попадают в лапы к коварным ведьмам, а те превращают их в мышей. И в этом виде — с ушками и хвостиками — героям приходится сражаться со злодейками.



«Ведьм» уже переносили на экран однажды — в 1990 году свою версию снял Николас Роуг. Тогда дело кончилось не только провалом, но и наглядной демонстрацией совершенной некинематографичности сказки: собственно, кроме превращения в мышек и борьбы с ведьмами, тут никакого действия нет, интрига тоже не ахти какая. Все, что может предложить кино в случае с «Ведьмами», — яркое зрелище и визуальные эффекты. На них и была вся надежда в случае с «Ведьмами-2020».

Надежда оправдалась: Земекис смог построить настоящий аттракцион. И было бы странно, если бы у него это не получилось. Все-таки над фильмом работал не только он, мощный визионер, но и два величайших мрачных сказочника наших дней, продюсеры Альфонсо Куарон (тот, что превратил «Гарри Поттера и узника Азкабана» в готический триллер) и автор «Лабиринта фавна» и «Формы воды» Гильермо дель Торо. Спецэффекты тут правда мощные: ведьмы леденят душу, курорт, где происходит их сходка, переливается всеми оттенками золотого. Не говоря уже о мышках: все-таки со времен фильма Роуга появилась компьютерная графика и техники, позволяющие легко превращать зверюшек в людей (и наоборот) и наделять характером и нравом хоть предметы мебели.

Но Земекис пошел сильно дальше. Он внес небольшие, но очень весомые правки в сам сюжет сказки, придав повествованию драматизм, которого книжке Даля не сильно не хватало. Главные герои — безымянные мальчик и его бабушка — стали черными (а последняя еще и владеет всякими колдовскими навыками), а действие было перенесено в Штаты конца шестидесятых, то есть в разгар борьбы за права цветного населения, эпоху Мартина Лютера Кинга и «Черных пантер». Так Земекис этими двумя штрихами придает сказке острое социальное измерение; превращает ее в историю про противостояние униженных и оскорбленных, но все-таки очень сильных героев, касте, которая считает себя привилегированной.

Это противостояние звучит тем более ярко и отчетливо, что на главные роли Земекис, Куарон и Дель Торо выбрали совершенно беспроигрышных актеров. Лауреат «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана Октавия Спенсер, фактурная и яркая актриса, здесь здорово и азартно играет бабушку-колдунью не просто как милого помощника главного героя, но как самостоятельную, жесткую фигуру. Натурально — Малкольм Икс в юбке. Энн Хэтэуэй в главной роли королевы ведьм показывает экстракласс перевоплощения: она все-таки не только красотка, но и мощная театральная актриса, которая отлично умеет перевоплощаться. Здесь эту способность она демонстрирует «в полный рост»: из черноволосой дивы мгновенно превращается в лысую горгулью, исчадье зла.



Вместе с сюжетными переменами, такая актерская игра меняет все дело, неожиданным образом обращает иллюстрации к старой нехитрой сказке в современное и острое высказывание - про black lives matter и социальную несправедливость, расизм и злобу, разлитую в обществе. А главное — о том, чем можно всему этому противостоять: открытостью, легкостью, любовью. В методах как раз никаких новшеств нет. Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»