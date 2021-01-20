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Режиссёр фильмов про медвежонка Паддингтона снимет историю Вилли Вонки

Режиссёр серии фильмов про приключения медвежонка Паддингтона Пол Кинг снимет ленту «Вонка» — приквел популярной картины «Чарли и шоколадная фабрика». В ней он расскажет историю Вилли Вонки. Планируется, что компания Warner Bros выпустит фильм в марте 2023 года. Об этом пишет Deadline. Из ленты зритель узнает о юности и становлении конфетного магната.

Кастинг ещё не проводился: съёмки не начнутся до снятия жёсткого локдауна в Великобритании. Команда создателей рассчитывает, что приступить к работе получится до сентября. Продюсером картины назначен Дэвид Хэйман, работавший над «Приключениями Паддингтона», серией картин про Гарри Поттера и всеми частями «Фантастических тварей и где они обитают».

Повесть Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» экранизировалась дважды, в 1971 и 2005 годах. В последней версии роль Вилли Вонка исполнил Джонни Депп, а мальчика Чарли — Фредди Хаймор.

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