Юного нарушителя правил дорожного движения задержали в Приморском районе Петербурга. Переходя дорогу по «зебре», он не стал слезать с велосипеда.
Подробности произошедшего со ссылкой на очевидца 24 мая приводит «Мегаполис». Минувшим днём у дома 11 по Комендантскому проспекту 12-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Его заметили сотрудники ГИБДД. После этого юный нарушитель был задержан.
«Я предложил ему просто уехать, пока сотрудник ГИБДД сидел в машине, но пацан был так напуган, что даже не двигался. Я пытался его расспросить, но он был не в состоянии разговаривать. А сотрудник ничего не хотел объяснять, сказал: "Идите, занимайтесь своими делами"», — приводит слова очевидца «Мегаполис».
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, 12-летний подросток был задержан за нарушение пункта 24.8 ПДД. Его доставили в 44-й отдел полиции, после чего передали инспектору по делам несовершеннолетних. В отношении него будет составлен протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом).