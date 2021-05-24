Юного нарушителя правил дорожного движения задержали в Приморском районе Петербурга. Переходя дорогу по «зебре», он не стал слезать с велосипеда.



Подробности произошедшего со ссылкой на очевидца 24 мая приводит «Мегаполис». Минувшим днём у дома 11 по Комендантскому проспекту 12-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Его заметили сотрудники ГИБДД. После этого юный нарушитель был задержан.