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В Петербурге после поездки по «зебре» на велосипеде задержали 12-летнего мальчика. Его двухколёсный друг отправился в отдел полиции в багажнике

Юного нарушителя правил дорожного движения задержали в Приморском районе Петербурга. Переходя дорогу по «зебре», он не стал слезать с велосипеда.

Подробности произошедшего со ссылкой на очевидца 24 мая приводит «Мегаполис». Минувшим днём у дома 11 по Комендантскому проспекту 12-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Его заметили сотрудники ГИБДД. После этого юный нарушитель был задержан.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Я предложил ему просто уехать, пока сотрудник ГИБДД сидел в машине, но пацан был так напуган, что даже не двигался. Я пытался его расспросить, но он был не в состоянии разговаривать. А сотрудник ничего не хотел объяснять, сказал: "Идите, занимайтесь своими делами"», — приводит слова очевидца «Мегаполис».

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, 12-летний подросток был задержан за нарушение пункта 24.8 ПДД. Его доставили в 44-й отдел полиции, после чего передали инспектору по делам несовершеннолетних. В отношении него будет составлен протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом).

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Комментарии (18)

Свободу Лёхе!
Тут важно, чтобы шоу из этого не делали и, деньги не драли за штраф-стоянку велика, и - чтобы велик сразу вернули родителям, чтобы ребёнок не пугался, но - доверял.. и, чтобы так же поступали и с автомобилистами, которые преспокойно летят на красный(!) на переходе! А в целом, как тут справедливо заметили, возможно - Жизнь ребёнку на будущее спасли! ;
Reaktif
Всем кто тут спасает парню жизнь, спешивая его с велика, можно подумать у нас пешиков на переходах не давят.
Лучше полицаи бы водятлов пошли ловить.
nuga
Как его родители и СМИ запугали полицией,что его парализовало от страха. Нас в детстве тоже милиция останвливала,но страха не было и в КПЗ сидели,.Теперь будет ходить пешком через зебру,это спасет в будущем от заезда под колеса или сбития пешего.
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