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Литва отказалась пропускать рейсы, пролетевшие через Белоруссию

Литва перестанет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь воздушное пространство Белоруссии. Об этом со ссылкой на министра транспорта республики Марюса Скуодиса 24 мая сообщает Reuters.

Запрет начнёт действовать с полуночи 25 мая, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, на которую, в свою очередь, ссылается портал Delfi.

При этом МИД Литвы рекомендовал гражданам республики воздержаться от поездок в Белоруссию, пишет агентство Elta. Ведомство также попросило литовцев, находящихся в этой стране, покинуть её территорию.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».

Позднее в МИД РФ подтвердили, что в Минске помимо Протасевича была задержана гражданка России, находившаяся в том же самолёте.

Инцидент с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске и арестом белорусского оппозиционера вызвал критику со стороны Запада. После этого в США и Евросоюзе предложили запретить любые полёты над Белоруссией. Через некоторое время стало известно, что летать над территорией этой страны отказался латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic.

В то же время Ryanair пока продолжает летать через Белоруссию, а Austrian Airlines изменили маршрут один раз.

Подробнее о том, что произошло в небе над Белоруссией, — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

f0ntan
Авиакомпании откажутся от рейсов в Вильнюс
lamer
Пальцем грозить на инверсионный след. Нашим спутникам тоже запретят пролетать?
chip1
Побурчат и успокоятся, изменение оптимальных маршрутов выливается в копеечку, а за копеечку буржуин долго обижаться не будет.
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