Литва отказалась пропускать рейсы, пролетевшие через Белоруссию

При этом МИД Литвы рекомендовал гражданам республики воздержаться от поездок в Белоруссию, пишет агентство Elta. Ведомство также попросило литовцев, находящихся в этой стране, покинуть её территорию.

Запрет начнёт действовать с полуночи 25 мая, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, на которую, в свою очередь, ссылается портал Delfi.

Литва перестанет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересечь воздушное пространство Белоруссии. Об этом со ссылкой на министра транспорта республики Марюса Скуодиса 24 мая сообщает Reuters .

Ранее «Фонтанка» сообщала, что рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией».



Позднее в МИД РФ подтвердили, что в Минске помимо Протасевича была задержана гражданка России, находившаяся в том же самолёте.



Инцидент с принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске и арестом белорусского оппозиционера вызвал критику со стороны Запада. После этого в США и Евросоюзе предложили запретить любые полёты над Белоруссией. Через некоторое время стало известно, что летать над территорией этой страны отказался латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic.



В то же время Ryanair пока продолжает летать через Белоруссию, а Austrian Airlines изменили маршрут один раз.



Подробнее о том, что произошло в небе над Белоруссией, — в материале «Фонтанки».