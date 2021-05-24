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Ryanair продолжает летать через Белоруссию, Austrian Airlines изменили маршрут один раз

Ирландский лоукостер Ryanair, самолёт которого Афины — Вильнюс накануне был принудительно посажен в аэропорту Минска в сопровождении истребителя, продолжает летать через воздушное пространство Белоруссии, следует из данных сервиса Flightradar24.

В частности, по привычному маршруту был выполнен рейс Пафос — Таллин.

Фото: скриншот с сайта https://www.flightradar24.com/
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Латвийская авиакомпания airBaltic первой объявила о прекращении полетов над воздушным пространством Беларуси. Однако было неясно, будут ли другие авиакомпании делать это, если в этом нет необходимости.

Как пишет РИА Новости, стали избегать белорусского воздушного пространства также польская LOT и венгерская WizzAir.

Австрийский перевозчик Austrian Airlines рейс из Москвы в Вену 24 мая совершил в облёт Белоруссии, через Украину, однако в авиакомпании заявили, что это единичный случай.

«Lufthansa приняла решение, что через воздушное пространство пролетать можно. Это относится ко всем авиакомпаниям Lufthansa Group. Наш борт в Москву был в пути еще до этого решения, поэтому он облетал это воздушное пространство. Обратный полет пройдет нормально над воздушным пространством. Это будет касаться всех авиакомпаний Lufthansa», — цитирует представителя Austrian Airlines ТАСС.

Фото: скриншот с сайта https://www.flightradar24.com/
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Ранее глава Ryanair Майкл О'Лири назвал этот инцидент угоном самолета, спонсируемым государством, и сказал, что, по его мнению, агенты службы безопасности были на рейсе и высадились в Минске, где и был задержан основатель телеграм-канала NEXTA, оппозиционер Роман Протасевич. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».

Начальник криминальной полиции Литвы рассказал 24 мая, что решение об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске капитан судна принял после обсуждения с авиакомпанией. По его словам, из 126 пассажиров, покинувших Афины, в Вильнюс после остановки в Белоруссии прибыл только 121 человек.

Министр иностранных дел России подтвердил, что в Минске была задержана гражданка России.

Президенты стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии и ввести санкции против этой страны. ЕС готовится принять меры. Дополнительные шаги теперь могут включать приостановку полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью или запрет белорусской авиакомпании «Белавиа» приземляться в аэропортах ЕС. Официальный представитель ЕС не исключил даже приостановку наземного транзита.

Фото: скриншот с сайта https://www.flightradar24.com/
Фото: скриншот с сайта https://www.flightradar24.com/

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Комментарии (6)

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.... глава Ryanair Майкл О'Лири похоже запутался в лжи, стараясь угодить всем.
---- Информация о минировании борта Ryanair была получена пилотом не от белорусской стороны. Таким мнением поделился заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, изучивший запись переговоров командира экипажа и диспетчера минского аэропорта.

«Весь мир клюнул на этот фейк, — рассказал Смирнов — Диспетчер на отличном английском не только задал стандартные вопросы, но и уточнил все детали, чтобы было понятно. И в частности диспетчер спрашивает: „Вы от кого получили информацию о взрывном устройстве на борту?“. И даже расшифровывает дальше свой вопрос: „От своей авиакомпании, от аэропорта вылета или от аэропорта прилета?“. На что командир корабля совершено спокойно отвечает: „Это мое решение“.
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