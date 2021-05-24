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Стали известны подробности о съемках сериала «Балет» с Бондарчуком и Дапкунайте

Сериал «Балет», главные роли в котором исполнят Фёдор Бондарчук и Ингеборга Дапкунайте, выйдет в конце 2021 года. Об этом 24 мая сообщили представители компании Art Pictures в социальных сетях. Режиссёр — Евгений Сангаджиев, работавший над «Хеппи-эндом».

Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», по сюжету, в Большой театр, оправляющийся от пандемии, после тридцатилетнего перерыва возвращается известная артистка. Героиня мечтает поставить спектакль, но её отвлекают интриги и «тайны прошлого»: бывший возлюбленный за минувшие годы стал художественным руководителем театра и взял в жёны её лучшую подругу. Все посты в Большом занимают знакомые танцовщице люди.

Все танцевальные номера для сериала поставит лауреат премии «Золотая маска» Владимир Варнава.

«Балет и театр в целом — магический мир, — сказал о решении взяться за сериал Евгений Сангаджиев, — Мы все когда-то договорились, что одни люди будут приходить и садиться в кресла, плечом к плечу, откроется занавес, и другие люди выйдут к ним и попытаются создать миры. Ради этих коротких (или не очень) встреч, те, кто на помосте и за кулисами, иногда кладут судьбы и жизни. Хочется исследовать этот мир. Впрочем, это только повод, чтобы рассказать историю о людях, которые любят свое дело и выбрали этот путь. Или этот путь выбрал их?»

Продюсер Алексей Киселёв в минувшем марте выкладывал на странице Instagram фотографию со сцены Большого театра и сообщал о том, что проект — в работе. Основной этап съёмок должен пройти в Москве и в Нью-Йорке. У «Балета» — восемь серий.

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