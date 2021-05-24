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Мужчина прокатил девушку верхом на пикапе, а затем «проверил его мощность» на лестнице Центральной набережной Волгограда

Водитель пикапа взобрался на главную лестницу Центральной набережной в Волгограде

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Полицейские Волгограда задержали водителя, который решил покататься на машине по главной лестнице Центральной городской набережной. Подъем по ступеням попал на видео. Автомобилист свои маневры объяснил желанием проверить машину.

Как сообщает 24 мая пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, около 5:32 23 мая камеры наблюдения системы АПК «Безопасный город» зафиксировали, как внедорожник Toyota поднимается по ступеням главной лестницы Центральной набережной Волгограда. До этого пикап засветился на камерах, разъезжая по улицам с пассажиркой, сидящей на крышке кузова.

Инспекторы ДПС установили личность владельца внедорожника, грубо нарушившего ПДД. Им оказался 31-летний волгоградец. Правоохранителям мужчина пояснил, что решил протестировать внедорожные характеристики машины и взобрался по ступеням центральной лестницы.

В итоге в отношении водителя составили материалы об административных правонарушениях по статье 12.15 КоАП РФ (движение по пешеходным дорожкам) и статье 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).

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