Полицейские Волгограда задержали водителя, который решил покататься на машине по главной лестнице Центральной городской набережной. Подъем по ступеням попал на видео. Автомобилист свои маневры объяснил желанием проверить машину.

Как сообщает 24 мая пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, около 5:32 23 мая камеры наблюдения системы АПК «Безопасный город» зафиксировали, как внедорожник Toyota поднимается по ступеням главной лестницы Центральной набережной Волгограда. До этого пикап засветился на камерах, разъезжая по улицам с пассажиркой, сидящей на крышке кузова.