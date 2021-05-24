FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

«Нива» оторвала кузов УАЗу в столкновении четырех машин на КАД. Пострадали двое

ДТП с четырьмя автомобилями собрало 4-километровую пробку на КАД в Петербурге

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15127786" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться

Четыре автомобиля, в том числе два отечественных внедорожника, сошлись в ДТП на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 24 мая. Есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 52-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Мурманское шоссе, «Нива» оторвала кузов пикапу УАЗ «Патриот». В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что около 10:30 там столкнулись четыре легковых автомобиля.

В результате аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.

Поврежденные машины всё еще занимают вторую и третью полосы КАД, из-за чего движение сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии затор на внешнем кольце КАД растянулся уже более чем на 4 километра и начинается от вантового моста.

ПоделитьсяПоделиться
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15127786" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

AlBerkut
Фонтанка, вы что, заголовки писать разучились?
Голодная 'Нива' расчленила УАЗ на кольцевой, с огромным трудом неравнодушным гражданам удалось усмирить разбушевавшийся внедорожник и вырвать добычу из пасти хищника'. 🤔😉😂😂😂😂
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний