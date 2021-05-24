Четыре автомобиля, в том числе два отечественных внедорожника, сошлись в ДТП на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 24 мая. Есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на 52-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Мурманское шоссе, «Нива» оторвала кузов пикапу УАЗ «Патриот». В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что около 10:30 там столкнулись четыре легковых автомобиля.

В результате аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.