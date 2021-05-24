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«Опель» превратился в кабриолет после столкновения с грузовиком на КАД

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Серьезная авария затрудняет движение на севере кольцевой автодороги Петербурга утром 24 мая. Есть пострадавший.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», женщина на легковом автомобиле Opel «не заметила грузовик» на внутреннем кольце КАД на подъезде к развязке с Выборгским шоссе. От удара «Опелю» почти оторвало крышу.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что информация о ДТП на 17-м километре внутреннего кольца КАД, в районе пересечения с Выборгским шоссе, поступила около 9 часов утра. В стоящий на «аварийке» в полосе разгона грузовик врезался легковой автомобиль. По предварительным данным, в «Опеле» пострадал один человек.

Поврежденные машины всё еще находятся на месте ДТП, происшествие оформляют. По данным «Яндекс.Пробок», перед развязкой наблюдается небольшой затор — чуть более 300 метров.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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