Серьезная авария затрудняет движение на севере кольцевой автодороги Петербурга утром 24 мая. Есть пострадавший.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», женщина на легковом автомобиле Opel «не заметила грузовик» на внутреннем кольце КАД на подъезде к развязке с Выборгским шоссе. От удара «Опелю» почти оторвало крышу.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что информация о ДТП на 17-м километре внутреннего кольца КАД, в районе пересечения с Выборгским шоссе, поступила около 9 часов утра. В стоящий на «аварийке» в полосе разгона грузовик врезался легковой автомобиль. По предварительным данным, в «Опеле» пострадал один человек.
Поврежденные машины всё еще находятся на месте ДТП, происшествие оформляют. По данным «Яндекс.Пробок», перед развязкой наблюдается небольшой затор — чуть более 300 метров.