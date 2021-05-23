Названы самые популярные точки «Ночи музеев» в новом формате

Организаторы «Ночи музеев» рассказали об итогах акции в 2021 году. По их информации, в Петербурге суммарное количество посещений составило 73 тысячи. Билетами «Ночи музеев» воспользовались свыше 20 тысяч человек.
Интересно, что каждый второй участник акции отправился не только в какой-либо из музеев, но и на один из концертов музыкального марафона в Большом зале филармонии.
«Около 7000 человек побывали в Артиллерийском музее, более 6000 — в Военно-морском музее, более 4600 в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, — поделились информацией организаторы. — Однако самыми популярными точками «Ночи музеев» стали небольшие музеи: в первые же дни продажи билетов петербуржцы выкупили места на все сеансы в Музее Академии художеств, Аничковом дворце, Интерактивном центре истории метрополитена, малых музеях ГМЗ «Петергоф» — «Государевых потехах» и «Доме игральных карт», а также в Нарвских триумфальных воротах».
В этом году акция проходила в необычном для себя формате: горожане не могли ездить между точками по спонтанному маршруту — из-за коронавируса и связанных с ним мер безопасности на каждое посещение было необходимо записываться заранее на определенное время.
«Главным итогом прошедшей «Ночи музеев» для нас стало понимание того, что петербуржцы соскучились по музеям, — поделилась куратор «Ночи музеев» в Санкт-Петербурге Наталия Яблонская. — Все сеансы во всех музеях были заполнены. Музеи снова отработали на пределах своих возможностей, просто в этом году их возможности были ограничены необходимыми мерами безопасности».
В 2021 году темой, объединявшей мероприятия на разных площадках, стал «Звук». «Фонтанка» провела онлайн-трансляции нескольких экскурсий.