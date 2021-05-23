Названы самые популярные точки «Ночи музеев» в новом формате

Организаторы «Ночи музеев» рассказали об итогах акции в 2021 году. По их информации, в Петербурге суммарное количество посещений составило 73 тысячи. Билетами «Ночи музеев» воспользовались свыше 20 тысяч человек.



Интересно, что каждый второй участник акции отправился не только в какой-либо из музеев, но и на один из концертов музыкального марафона в Большом зале филармонии.



«Около 7000 человек побывали в Артиллерийском музее, более 6000 — в Военно-морском музее, более 4600 в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, — поделились информацией организаторы. — Однако самыми популярными точками «Ночи музеев» стали небольшие музеи: в первые же дни продажи билетов петербуржцы выкупили места на все сеансы в Музее Академии художеств, Аничковом дворце, Интерактивном центре истории метрополитена, малых музеях ГМЗ «Петергоф» — «Государевых потехах» и «Доме игральных карт», а также в Нарвских триумфальных воротах».

