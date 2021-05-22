Учёные в России выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса

Ученые в России выявили уже более 13 тысяч мутаций коронавируса, но большинство из них не значимы для эпидемического процесса. Об этом 22 мая рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов.



Он пояснил, что центр постоянно следит за изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2, исследует геномы вариантов, вызывающих наибольшую озабоченность санитарных властей.



«На данный момент полных геномов в России определено уже 370 для британского штамма, 27 — для южноафриканского варианта, 10 — для индийского», — сказал Максютов РИА Новости.

