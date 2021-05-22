FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
4
Печать

Учёные в России выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса

Ученые в России выявили уже более 13 тысяч мутаций коронавируса, но большинство из них не значимы для эпидемического процесса. Об этом 22 мая рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов.

Он пояснил, что центр постоянно следит за изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2, исследует геномы вариантов, вызывающих наибольшую озабоченность санитарных властей.

«На данный момент полных геномов в России определено уже 370 для британского штамма, 27 — для южноафриканского варианта, 10 — для индийского», — сказал Максютов РИА Новости.

Каждый месяц все субъекты отправляют в Роспотребнадзор вирусные изоляты, геном этих образцов секвенируют. По словам руководителя центра, сейчас российские ученые определили более семи тысяч полных геномов нового коронавируса.

Каждый вирус имеет свой геном — уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, довольно сложный геном которых зашифрован в длинной молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК).

Когда вирус реплицируется, или воспроизводит копии самого себя, то иногда немного изменяется. Эти изменения называются мутациями.

Используя слово «штамм», ученые имеют в виду генетически отличную ветвь вируса, отличающуюся одной или несколькими мутациями от своего «родителя».

Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Эти изменения иногда могут приводить к появлению варианта вируса, который лучше приспособлен к окружающей среде по сравнению с исходным вирусом. Такой процесс изменения и отбора успешных вариантов называется эволюцией вируса.

Некоторые мутации могут приводить к изменениям характерных особенностей вируса, таких как механизм передачи вируса (например, он может распространяться быстрее) или степень тяжести вызываемого им заболевания (к примеру, он может вызывать более тяжелое заболевание).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

265869877
А это те же учёные выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса, которые создали одну из лучших вакцин в мире «Спутник V» ?))
rastaman
А у гриппа сколько? Пробовали изучать или неинтересно?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний