Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», уже в четыре часа — начале пятого загруженность петербургских дорог достигла 7 баллов. Это на 1 балл больше, чем бывает в это время в пятницу обычно. К 17 часам в Петербурге ожидают 8 баллов. Накануне, напомним, вечером пробки добрались до девятки.



Наиболее плотное движение сейчас в центре: на Невском проспекте, Садовой улице, набережной Фонтанки, Литейном проспекте и в районе площади Восстания. В плотных заторах встали Пироговская и Выборгская набережные, Кантемировская улица и мост. А вот наиболее длинная пробка наблюдается на востоке КАД: на внутреннем кольце между Колтушским шоссе и вантовым мостом скопился почти 7-километровый затор, и там же — большая пробка на внутреннем кольце.