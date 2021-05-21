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Пробки заставили дороги Петербурга покраснеть уже днем

Дороги Петербурга встали в 7-балльных пробках уже днем

Вечерние 7 баллов 21 мая собрались на дорогах Петербурга уже днем. Даже в утренний час пик петербургские улицы были свободней.

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Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», уже в четыре часа — начале пятого загруженность петербургских дорог достигла 7 баллов. Это на 1 балл больше, чем бывает в это время в пятницу обычно. К 17 часам в Петербурге ожидают 8 баллов. Накануне, напомним, вечером пробки добрались до девятки.

Наиболее плотное движение сейчас в центре: на Невском проспекте, Садовой улице, набережной Фонтанки, Литейном проспекте и в районе площади Восстания. В плотных заторах встали Пироговская и Выборгская набережные, Кантемировская улица и мост. А вот наиболее длинная пробка наблюдается на востоке КАД: на внутреннем кольце между Колтушским шоссе и вантовым мостом скопился почти 7-километровый затор, и там же — большая пробка на внутреннем кольце.

В то же время в утренний час пик 21 мая максимальная загруженность петербургских дорог составляла 6 баллов.

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Комментарии (1)

260637631
Потому что общественного транспорта считай что нет
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