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Вместе с грозой Петербургу «надуло» 9-балльные пробки. Проблем на дорогах добавляют неработающие светофоры

Дороги Петербурга встали в 9-балльных пробках

Дороги Петербурга вечером 20 мая оказались загружены гораздо сильнее обычного — на 9 баллов. В город пришла очередная на этой неделе гроза, и в вечерний час пик некоторые улицы остались без светофоров.

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Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», загруженность петербургских дорог достигла 9 баллов уже в 17:39 — для этого времени в четверг такой показатель на целых 3 балла выше обычного. Более получаса пробки держатся на 9-балльном уровне и, по прогнозам аналитиков, не пойдут на спад еще пару часов.

Необычно сложная пробка к шести часам собралась на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице. В заторе длиной 4,3 километра от Пражской улицы до Дальневосточного проспекта можно потерять 1 час 20 минут вместо обычных 25 минут. Загруженность этого участка составляет максимальные 10 баллов. Проблем добавило и то, что с началом грозы на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта перестали работать светофоры, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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Также 10-балльные заторы собрались на Пискарёвском проспекте и участке шоссе Революции — Рябовское шоссе. Это на 4 балла выше обычного.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Gundos2
Просто все электросамокатчики поехали на машинах из-за дождя, по этому и пробки возникли.
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