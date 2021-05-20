Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», загруженность петербургских дорог достигла 9 баллов уже в 17:39 — для этого времени в четверг такой показатель на целых 3 балла выше обычного. Более получаса пробки держатся на 9-балльном уровне и, по прогнозам аналитиков, не пойдут на спад еще пару часов.



Необычно сложная пробка к шести часам собралась на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице. В заторе длиной 4,3 километра от Пражской улицы до Дальневосточного проспекта можно потерять 1 час 20 минут вместо обычных 25 минут. Загруженность этого участка составляет максимальные 10 баллов. Проблем добавило и то, что с началом грозы на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта перестали работать светофоры, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».