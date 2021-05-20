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В Петербурге снова грохочет и сверкает. Гроза движется на северо-запад

Очередная грозовая туча пришла в Петербург вечером 20 мая. То тут, то там сверкают молнии.

По данным «Яндекс.Погода», особенно сильно поливает на юге и в центре города. Очевидцы наблюдают вспышки молний в Адмиралтейском и Московском районах.

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

автор видео Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

260569221
Хохлы виноваты
Хауаю
"Было, было, было, было, но прошло, о-о-о, о-о-о."
Шихаэль Мумахер
а я успел
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