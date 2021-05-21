В центре Петербурга отреставрируют Мастеровой двор, который является объектом культурного наследия регионального значения. В связи с этим с понедельника, 24 мая, ограничат проезд по набережной канала Грибоедова.
Как сообщает 21 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, ведомство выдало ордер на установку ограждения, строительных лесов и некапитальных строений и складирование материалов при ремонтно-реставрационных работах в Мастеровом дворе, который располагается по адресу: Конюшенная площадь, 2, литера Д. Заказчиком работ выступило ООО ПО «УСП-Монолит».
Разрешение на работы действует с 21 мая 2021 года по 10 октября 2023 года. С 24 мая и до окончания работ будет ограничено движение транспорта по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Чебоксарского переулка.