В центре Петербурга отреставрируют Мастеровой двор, который является объектом культурного наследия регионального значения. В связи с этим с понедельника, 24 мая, ограничат проезд по набережной канала Грибоедова.

Как сообщает 21 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, ведомство выдало ордер на установку ограждения, строительных лесов и некапитальных строений и складирование материалов при ремонтно-реставрационных работах в Мастеровом дворе, который располагается по адресу: Конюшенная площадь, 2, литера Д. Заказчиком работ выступило ООО ПО «УСП-Монолит».