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На набережной канала Грибоедова ограничат проезд: Мастеровой двор на Конюшенной начнут реставрировать

В центре Петербурга отремонтируют объект культурного наследия «Мастеровой двор»

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В центре Петербурга отреставрируют Мастеровой двор, который является объектом культурного наследия регионального значения. В связи с этим с понедельника, 24 мая, ограничат проезд по набережной канала Грибоедова.

Как сообщает 21 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, ведомство выдало ордер на установку ограждения, строительных лесов и некапитальных строений и складирование материалов при ремонтно-реставрационных работах в Мастеровом дворе, который располагается по адресу: Конюшенная площадь, 2, литера Д. Заказчиком работ выступило ООО ПО «УСП-Монолит».

Разрешение на работы действует с 21 мая 2021 года по 10 октября 2023 года. С 24 мая и до окончания работ будет ограничено движение транспорта по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Чебоксарского переулка.

Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (1)

Pupin
Давайте ремонтируйте, это здание сейчас сильно портит туристический вид центра.
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