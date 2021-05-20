Несколько аварий, в том числе массовая, затруднили проезд на юге кольцевой автодороги Петербурга утром 20 мая. Все они произошли примерно за час на 8-километровом участке магистрали.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с десяти до одиннадцати часов утра четверга на внутреннем кольце КАД произошло три ДТП. Около 10 утра на 63-м километре столкнулись три легковых автомобиля и один грузовой. Машины заняли три полосы из четырех, собрав затор в 4 километра. Затем в 10:15 на 55-м километре столкнулись две легковые машины, перегродив четвертую полосу. И в районе 11 часов на 57-м километре произошло ДТП с легковым автомобилем и «Газелью», которые тоже заняли четвертый ряд.
В результате из-за аварий внутреннее кольцо встало от вантового моста до Витебского проспекта, сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий, посоветовав водителям ехать через город. По данным «Яндекс.Пробок», в половине одиннадцатого утра пробка на внутреннем кольце тянулась на 6,4 километра — от виадука над железной дорогой до Московского шоссе.
Как отметили в дорожном управлении, по данным на 11:30, все три ДТП уже оформили, и участники разъехались. Все аварии обошлись без пострадавших. Сейчас, по данным «Яндекса», движение на участке затруднено лишь у вантового моста, где наблюдается пробка длиной около 3 километров, и у развязки с Софийской улицей.