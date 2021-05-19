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Два грузовика и легковая устроили ДТП с перевертышем на КАД

ДТП собрало пробку длиной в несколько километров на востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 19 мая. После столкновения с двумя машинами там прилег грузовик.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на участке КАД от Кудрово в сторону Янино опрокинулся грузовик IVECO. Из-за аварии затруднено движение. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД тянется более чем на 3 километра, начинаясь от Мурманского шоссе.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла около трех часов дня на 48-м километре внешнего кольца КАД. Там столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой, и один из грузовиков перевернулся на бок. Пострадавших в ДТП нет. Поврежденные машины занимают первую и вторую полосы.

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