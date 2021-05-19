ДТП собрало пробку длиной в несколько километров на востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 19 мая. После столкновения с двумя машинами там прилег грузовик.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на участке КАД от Кудрово в сторону Янино опрокинулся грузовик IVECO. Из-за аварии затруднено движение. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД тянется более чем на 3 километра, начинаясь от Мурманского шоссе.