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Бензовоз влетел в самосвал прикрытия на КАД. От удара автоцистерну развернуло на 180 градусов

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Серьезная авария с участием машины дорожников и бензовоза произошла ночью 19 мая на юге кольцевой автодороги Петербурга. Удивительно, но ДТП обошлось без пострадавших.

О «жесткой аварии с грузовиками» на 74-м километре внешнего кольца КАД утром 19 мая сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно, что столкнулись автоцистерна с надписью «огнеопасно» и самосвал дорожников, и первую от удара развернуло «против шерсти» и почти сложило пополам.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 00:10 на 73-м километре внешнего кольца КАД, в районе развязки с Дачным проспектом, столкнулись пустой бензовоз и сигнальный прицеп прикрытия, оборудованный желтой световой сигнализацией и стрелкой со световой индикацией. К счастью, в аварии никто не пострадал.

«Необходимые средства организации дорожного движения были установлены в соответствии с временной схемой, предупреждение о производстве работ было выведено на табло переменной информации КАД. Претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет», — подчеркивают в дорожном управлении.

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Комментарии (2)

156028602
Не бензовоз, а битумовоз.
ton21
Самосвал прикрытия на КАДе вещь необходимая. Очень много стало слепошарых водителей.
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