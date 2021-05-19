Серьезная авария с участием машины дорожников и бензовоза произошла ночью 19 мая на юге кольцевой автодороги Петербурга. Удивительно, но ДТП обошлось без пострадавших.
О «жесткой аварии с грузовиками» на 74-м километре внешнего кольца КАД утром 19 мая сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места ДТП видно, что столкнулись автоцистерна с надписью «огнеопасно» и самосвал дорожников, и первую от удара развернуло «против шерсти» и почти сложило пополам.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 00:10 на 73-м километре внешнего кольца КАД, в районе развязки с Дачным проспектом, столкнулись пустой бензовоз и сигнальный прицеп прикрытия, оборудованный желтой световой сигнализацией и стрелкой со световой индикацией. К счастью, в аварии никто не пострадал.
«Необходимые средства организации дорожного движения были установлены в соответствии с временной схемой, предупреждение о производстве работ было выведено на табло переменной информации КАД. Претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет», — подчеркивают в дорожном управлении.