Глава комитета по строительству Петербурга отчитался о семейном доходе за год в 215 млн рублей

Комитет по строительству Петербурга опубликовал данные о доходах руководства ведомства. Его руководитель Игорь Креславский заявил о 162,9 млн рублей у себя, еще о 52,6 млн — у своей супруги.



Вместе с несовершеннолетними детьми Игорь Креславский распоряжается квартирой в 169 кв. м, на двоих с супругой у него еще две — площадью 154,9 и 159 кв. м. Кроме того, у главы комитета по строительству есть дом площадью 210,8 кв. м на участке в 11 соток. Еще один актив — два участка (всего около гектара) в Испании, и там же еще один дом площадью 377,4 кв. м.