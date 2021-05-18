Глава комитета по строительству Петербурга отчитался о семейном доходе за год в 215 млн рублей

Комитет по строительству Петербурга опубликовал данные о доходах руководства ведомства. Его руководитель Игорь Креславский заявил о 162,9 млн рублей у себя, еще о 52,6 млн — у своей супруги.
Вместе с несовершеннолетними детьми Игорь Креславский распоряжается квартирой в 169 кв. м, на двоих с супругой у него еще две — площадью 154,9 и 159 кв. м. Кроме того, у главы комитета по строительству есть дом площадью 210,8 кв. м на участке в 11 соток. Еще один актив — два участка (всего около гектара) в Испании, и там же еще один дом площадью 377,4 кв. м.
Также на супругу Игоря Креславского зарегистрировано 14 нежилых помещений общей площадью более 2,5 тыс. кв. м, а также две небольших квартиры — 40,3 и 48,1 кв. м. В распоряжении Креславского — «Мерседес S 63 AMG». На жену из транспортных средств оформлена только серьезная бурильная установка IHC FUNDEX EQUIPMENT B.V. F2800, которая может сверлить на глубину до 25 метров скважины шириной 1,2 метра.
Во внушительных доходах Игоря Креславского нет ничего особо шокирующего — до госслужбы он возглавлял крупную строительную фирму — ГК «Росстройинвест». При назначении на должность в январе 2020 года Креславский передал свои доли в бизнесе в доверительное управление родственников.
За 2020 год компания РСТИ ввела в эксплуатацию два объекта — жилой комплекс «Суворов» (общей площадью 33,4 тыс. кв. м) в Калининском районе и первую очередь жилого комплекса New Time (33,6 тыс. кв. м) в Приморском районе.