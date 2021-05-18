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Дураки, дороги и электросамокаты. Петербург прирастает новой бедой

«Фонтанка» показывает проблему с электросамокатами в Петербурге наглядно

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Количество происшествий с кикшеринговыми электросамокатами выводит вопрос об их использовании в городской черте на новый уровень. С наступлением тёплой погоды пострадавших с каждым днём становится всё больше, поэтому о будущем общедоступного, но небезопасного средства передвижения заговорили депутаты. «Фонтанка» глазами своих фотографов посмотрела в лицо новой опасности.

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Ранее 18 мая комитет по транспорту Петербурга сообщил о том, что количество наездов самокатчиков на пешеходов возросло «в десятки раз», а в городе создается специальная рабочая группа по этим вопросам. О необходимости регулирования передвижений на электросамокатах говорили и в Госдуме. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что этот вопрос не требует поправок в закон, но может быть включён в правила дорожного движения (ПДД). «В больших городах беда назревает совершенно точно», — отметил депутат. Однако он признался, что у него нет «закона, рецепта», как это сделать.

При этом осенью 2019 года Министерство транспорта РФ подготовило поправки в ПДД, согласно которым устройства, предназначенные для перемещения человека с помощью электродвигателя и (или) мускульной силы самого человека, получат статус «средств индивидуальной мобильности». Среди них — роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и прочая подобная техника. В апреле 2020 года ведомство доработало проект изменений, но он до сих пор не принят.

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Тем временем происшествий с участием электросамокатов в Петербурге с каждым днём становится всё больше. Наиболее громкое из них — падение солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который получил тяжёлые травмы и впал в кому.

Помимо травмирования самих самокатчиков, к конфликтам и ДТП часто приводит быстрая езда на этом виде транспорта по тротуарам и проезжей части. Так, недавняя встреча петербургского врача и писателя Валерия Айрапетяна с группой молодых людей на электросамокатах вылилась в драку и уголовное дело. Не менее важный вопрос — хаотичная парковка подобных средств передвижения, которая также вызывает возмущение у петербуржцев.

«Фонтанка» попыталась ответить на наиболее частые вопросы об электросамокатах, их правовом статусе, мерах воздействия на нарушителей и вариантах решения проблем, подготовив специальный материал на эту тему. Поучаствовать в обсуждении издание приглашает горожан — для этого создан опрос, в котором нужно ответить всего на один вопрос: «Нужно ли вводить специальные правила для езды на электросамокате?»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (22)

АСмуров
Проблему создал не самокат, а бизнес на самокатах.
hal9000
Не нужно..никакие правила..просто показывать как на нем легко упасть и как так же легко можно стать инвалидом на всю жизнь...я думаю этого достаточно чтобы народ хоть почитал технику безопасности и что делать в случае падения..)..а реакция на что то новое на дороге всегда такая..невелики так же бубнели...)..идиотов пока много конеЧно..но что делать..на авто их тоже много..надо ждать пока они передаются...тем более на самокате разбиться намного проще
Oleg_I
Самокат ничем принципиально не отличается от велосипеда. Езда на велосипеде находится в ведении ГИБДД. У нас есть ПДД. Вот пусть и работают, братья.
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