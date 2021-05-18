Количество происшествий с кикшеринговыми электросамокатами выводит вопрос об их использовании в городской черте на новый уровень. С наступлением тёплой погоды пострадавших с каждым днём становится всё больше, поэтому о будущем общедоступного, но небезопасного средства передвижения заговорили депутаты. «Фонтанка» глазами своих фотографов посмотрела в лицо новой опасности.

Ранее 18 мая комитет по транспорту Петербурга сообщил о том, что количество наездов самокатчиков на пешеходов возросло «в десятки раз», а в городе создается специальная рабочая группа по этим вопросам. О необходимости регулирования передвижений на электросамокатах говорили и в Госдуме. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что этот вопрос не требует поправок в закон, но может быть включён в правила дорожного движения (ПДД). «В больших городах беда назревает совершенно точно», — отметил депутат. Однако он признался, что у него нет «закона, рецепта», как это сделать.

При этом осенью 2019 года Министерство транспорта РФ подготовило поправки в ПДД, согласно которым устройства, предназначенные для перемещения человека с помощью электродвигателя и (или) мускульной силы самого человека, получат статус «средств индивидуальной мобильности». Среди них — роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и прочая подобная техника. В апреле 2020 года ведомство доработало проект изменений, но он до сих пор не принят.

Тем временем происшествий с участием электросамокатов в Петербурге с каждым днём становится всё больше. Наиболее громкое из них — падение солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который получил тяжёлые травмы и впал в кому.



Помимо травмирования самих самокатчиков, к конфликтам и ДТП часто приводит быстрая езда на этом виде транспорта по тротуарам и проезжей части. Так, недавняя встреча петербургского врача и писателя Валерия Айрапетяна с группой молодых людей на электросамокатах вылилась в драку и уголовное дело. Не менее важный вопрос — хаотичная парковка подобных средств передвижения, которая также вызывает возмущение у петербуржцев.

