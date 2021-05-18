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Иностранку заперли в квартире в Петербурге и принуждали к проституции. После её побега задержали двоих

Два человека задержаны в Петербурге за незаконное лишение свободы

Со спецназом полиция Петербурга входила 17 мая в квартиру на улице Димитрова.

Как стало известно «Фонтанке» 18 мая, операцию проводили в рамках расследования уголовного дела о «незаконном лишении свободы». Его возбудили после заявления 32-летней гражданки Узбекистана. Она рассказала сотрудникам Центра «Э» о том, что приехала в Петербург на заработки и попала в плен к семейной паре, 36-летнему гражданину Таджикистана и 33-летней землячке. Они забрали у женщины документы и поселили её в октябре 2020 года в квартире на Будапештской улице. Там угрозами они заставляли её заниматься проституцией, якобы в счет долга в 200 тысяч рублей. Только через месяц пленница смогла уговорить охранников квартиры «не заметить» её побег.

Подозреваемые были доставлены в полицию, где мужчина остался до суда об избрании ему меры пресечения, а женщину отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (3)

viking
странная история! а что до этого не могла попросить клиента какого нибудь, рассказать что в плену и что ей нужна помощь, нет надо месяц терпеть все потом совершить побег! как то не складывается все?!
АСмуров
Опять ул. Димитрова.
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