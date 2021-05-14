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«Кладбище — от слова клад». Соревнования по скоростной копке могил прошли в Новосибирске

В Новосибирске состоялись соревнования по скоростной копке могил, в которых приняли участие представители похоронного бизнеса из разных регионов России. Об этом сообщили в пятницу, 14 мая, участники соревнований в Instagram.

«Наша команда — ПОБЕДИТЕЛИ соревнования по скоростной копке могил среди специализированных предприятий!» — сообщили своим подписчикам представители компании «Наследие».

Судя по видео, опубликованному в YouTube, копать могилы на скорость сегодня вышли не менее восьми команд. В каждой команде было по двое участников, которые рыли могилы в специально отведённых для этого ограждениях на зелёной площадке в районе Каменка, пока рядом на подставках своего часа ждали гробы.

Автор: YouTube / Андрей Северский

Соревнования прошли в рамках специализированной выставки «Некрополь-Сибирь 2021».

«Очень приятно видеть отношение администрации города. Очень приятно видеть вас после пандемии. Это говорит о том, что люди очень серьёзно относятся к отрасли. Самой социально важной и деликатной. Хочу пожелать вам крепкого здоровья! Приятно, что Новосибирск возвращает себе то имя и значение, с которого начинал», — сказал президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш на торжественной церемонии. Запись трансляции доступна в Instagram.

«Всё больше людей приезжает в Новосибирск учиться похоронному делу. Придумывают интересные вещи. Скоростная копка могил. Желаю всем найти новые контакты, открыть для себя новые направления. Здоровья!» — в свою очередь обратился к участникам соревнований по скоростной копке могил президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев.

Представитель РПЦ отец Сергий Ватюшин пожелал участникам соревнований «помощи Божией». «Выставка приурочена к Ночи музеев, когда ещё звучит радостный возглас «Христос Воскресе». Кладбище — от слова клад. Как драгоценные сокровища, мы сокрываем тела наших близких в ожидании всеобщего воскресения. Без традиций невозможно развитие народа. Надеюсь, что сотрудничество РПЦ и погребальной общественности будет продолжаться и впредь», — обратился священник к профессионалам.

«Копаем так же, как гробы стоят?» — уточнили на старте скоростной копки участники соревнований. И после одобрения ведущего приступили к демонстрации своего мастерства.

Судя по записи видеотрансляции, все команды уложились в один час для достижения необходимой длины, ширины и глубины «спортивных захоронений».

Третье место заняла компания «Чёрная роза» с результатом 46 минут 47 секунд. Обладатели «бронзовой награды» получили 30 тысяч рублей. «И мы согласны на тридцатку», — кричали из толпы. Второе место с результатом 39 минут 48 секунд досталось команде «Ритуальные услуги. Новосибирск». О сумме премиальных ведущие церемонии не сообщили. Чемпионами с результатом 38 минут 34 секунды стали представители компании «Наследие» из Омска.

«Это династия, которая всю жизнь отдала этому делу», — уточнил ведущий и призвал чемпионов готовиться к международным конкурсам. Сумма премиальных омичам не уточнялась.

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Комментарии (10)

Komarinsk2019
Как и кому могло прийти в голову устраивать такие конкурсы?!Немыслимо.
Hobbit-zanuda
Пратчеттом потянуло. =))))
Franklin_Delano_Roosevelt
какая страна, такие и конкурсы...
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