В Новосибирске состоялись соревнования по скоростной копке могил, в которых приняли участие представители похоронного бизнеса из разных регионов России. Об этом сообщили в пятницу, 14 мая, участники соревнований в Instagram.

Судя по видео, опубликованному в YouTube, копать могилы на скорость сегодня вышли не менее восьми команд. В каждой команде было по двое участников, которые рыли могилы в специально отведённых для этого ограждениях на зелёной площадке в районе Каменка, пока рядом на подставках своего часа ждали гробы.

Соревнования прошли в рамках специализированной выставки «Некрополь-Сибирь 2021».



«Очень приятно видеть отношение администрации города. Очень приятно видеть вас после пандемии. Это говорит о том, что люди очень серьёзно относятся к отрасли. Самой социально важной и деликатной. Хочу пожелать вам крепкого здоровья! Приятно, что Новосибирск возвращает себе то имя и значение, с которого начинал», — сказал президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш на торжественной церемонии. Запись трансляции доступна в Instagram.



«Всё больше людей приезжает в Новосибирск учиться похоронному делу. Придумывают интересные вещи. Скоростная копка могил. Желаю всем найти новые контакты, открыть для себя новые направления. Здоровья!» — в свою очередь обратился к участникам соревнований по скоростной копке могил президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев.



Представитель РПЦ отец Сергий Ватюшин пожелал участникам соревнований «помощи Божией». «Выставка приурочена к Ночи музеев, когда ещё звучит радостный возглас «Христос Воскресе». Кладбище — от слова клад. Как драгоценные сокровища, мы сокрываем тела наших близких в ожидании всеобщего воскресения. Без традиций невозможно развитие народа. Надеюсь, что сотрудничество РПЦ и погребальной общественности будет продолжаться и впредь», — обратился священник к профессионалам.

