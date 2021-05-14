Движение по кольцевой автодороге на востоке Петербурга две ночи будут перекрывать полностью: сначала в одном направлении, затем в другом. Между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе будут устанавливать П-образную металлическую опору для размещения знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.
Как сообщает 14 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 00:00 до 00:20 в ночь с 18 на 19 мая и в ночь с 19 на 20 мая будут перекрывать проезд по КАД на 48-м километре внешнего и внутреннего кольца. В первую ночь перекроют внутреннее кольцо, во вторую — внешнее.
Полное перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на время монтажа ригеля конструкции. Чтобы избежать заторов, было выбрано время, когда движение на участке наименее интенсивное. Прерывать движение будут не более чем на 20 минут. Работы выполнит ООО «ПрофИнженерСтрой».