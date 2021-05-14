Движение по кольцевой автодороге на востоке Петербурга две ночи будут перекрывать полностью: сначала в одном направлении, затем в другом. Между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе будут устанавливать П-образную металлическую опору для размещения знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

Как сообщает 14 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 00:00 до 00:20 в ночь с 18 на 19 мая и в ночь с 19 на 20 мая будут перекрывать проезд по КАД на 48-м километре внешнего и внутреннего кольца. В первую ночь перекроют внутреннее кольцо, во вторую — внешнее.