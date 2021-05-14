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Пенсионер на электрокаре сбил первоклассника на Крыленко, а на Яхтенном двое детей попали под колеса велосипеда

Водитель электрокара и велосипедист сбили троих детей в Петербурге

В Петербурге продолжают сбивать детей. Трое попали в ДТП в Невском и Петроградском районах города вечером 13 мая. Одного сбила машина, на двоих наехал велосипедист.

Как сообщает 14 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 17:30 у дома 1, корпус 1, строение 6, по улице Крыленко 65-летний пенсионер, двигаясь по дворовой территории параллельно улице Крыленко на самоходной машине — электрокаре, сбил 8-летнего мальчика. Первоклассника госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка.

Второе происшествие случилось около 19:30 на Яхтенном мосту, сообщает «Дорожный инспектор». Велосипедист сбил двоих детей. Их осмотрела прибывшая на место скорая.

В мае заметно участились ДТП с участием детей, в том числе и наезды на них. По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с 1 по 7 мая на территории обоих регионов было зарегистрировано 11 дорожных аварий с несовершеннолетними. В них погибли 2 человека и 20 человек, в том числе 13 детей, получили травмы различной степени тяжести. Часть из этих аварий произошла на внутридворовых территориях.

Во вторник, 11 мая, в Петербурге за три с небольшим часа сбили пятерых детей младшего школьного и детсадовского возраста. Трое из них переходили дорогу пешком, один наехал на велосипеде и самая младшая девочка — на самокате. 12 мая во дворе дома 3 по проспекту Мечникова автомобиль наехал на 11-летнего школьника.

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Комментарии (4)

Сергей Федоров
На Яхтенном мосту есть выделенная велодорожка.
Athair
Запретить электрокары, велосипеды, и детей! :)
marvel
Видимо великовозрастный "педальный" обезьян - прохватил по тротуару...
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