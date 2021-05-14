Пенсионер на электрокаре сбил первоклассника на Крыленко, а на Яхтенном двое детей попали под колеса велосипеда

Как сообщает 14 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 17:30 у дома 1, корпус 1, строение 6, по улице Крыленко 65-летний пенсионер, двигаясь по дворовой территории параллельно улице Крыленко на самоходной машине — электрокаре, сбил 8-летнего мальчика. Первоклассника госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка.
Второе происшествие случилось около 19:30 на Яхтенном мосту, сообщает «Дорожный инспектор». Велосипедист сбил двоих детей. Их осмотрела прибывшая на место скорая.
В мае заметно участились ДТП с участием детей, в том числе и наезды на них. По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, с 1 по 7 мая на территории обоих регионов было зарегистрировано 11 дорожных аварий с несовершеннолетними. В них погибли 2 человека и 20 человек, в том числе 13 детей, получили травмы различной степени тяжести. Часть из этих аварий произошла на внутридворовых территориях.
Во вторник, 11 мая, в Петербурге за три с небольшим часа сбили пятерых детей младшего школьного и детсадовского возраста. Трое из них переходили дорогу пешком, один наехал на велосипеде и самая младшая девочка — на самокате. 12 мая во дворе дома 3 по проспекту Мечникова автомобиль наехал на 11-летнего школьника.