Пенсионер на электрокаре сбил первоклассника на Крыленко, а на Яхтенном двое детей попали под колеса велосипеда

Как сообщает 14 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 17:30 у дома 1, корпус 1, строение 6, по улице Крыленко 65-летний пенсионер, двигаясь по дворовой территории параллельно улице Крыленко на самоходной машине — электрокаре, сбил 8-летнего мальчика. Первоклассника госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка.

Второе происшествие случилось около 19:30 на Яхтенном мосту, сообщает «Дорожный инспектор». Велосипедист сбил двоих детей. Их осмотрела прибывшая на место скорая.