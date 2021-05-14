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Во дворе на Мечникова мальчика задела машина. Он упал, а на следующий день оказался в больнице

В Петербурге ребёнок пострадал в ДТП на Пискарёвке

В статистику ДТП с детьми, активно пополняющуюся в последние дни, попал 11-летний петербуржец.

Как сообщает 14 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в среду, 12-го числа, около 17:40 во дворе дома 3 по проспекту Мечникова на мальчика наехала машина, и он упал. В тот день казалось, что всё обошлось, но вчера школьника отвели к врачу. «13.05.2021 в 12:55 самостоятельно обратился за медицинской помощью 11-летний мальчик, который в состоянии средней степени тяжести направлен в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

По данным «Фонтанки», у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас он лежит в детской городской больнице №2.

«По факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляют в главке.

За последние дни в Петербурге травмы в авариях получили несколько детей: и пешеходы, и катавшиеся на велосипеде и самокате.

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Комментарии (3)

Василий Марущак
Казалось бы всё обошлось, но вечером пришёл папа, и убедил домочадцев экономически переосмыслить сложившиеся обстоятельства, и извлечь из них максимум.
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