Во дворе на Мечникова мальчика задела машина. Он упал, а на следующий день оказался в больнице

В статистику ДТП с детьми, активно пополняющуюся в последние дни, попал 11-летний петербуржец.
Как сообщает 14 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в среду, 12-го числа, около 17:40 во дворе дома 3 по проспекту Мечникова на мальчика наехала машина, и он упал. В тот день казалось, что всё обошлось, но вчера школьника отвели к врачу. «13.05.2021 в 12:55 самостоятельно обратился за медицинской помощью 11-летний мальчик, который в состоянии средней степени тяжести направлен в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.
По данным «Фонтанки», у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас он лежит в детской городской больнице №2.
«По факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляют в главке.
За последние дни в Петербурге травмы в авариях получили несколько детей: и пешеходы, и катавшиеся на велосипеде и самокате.