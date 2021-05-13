Переводы юрлицам только с ИНН. ЦБ меняет правила о переводе денежных средств после публикации «Фонтанки»

Сообщение о корректировке положения Банка России от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» за подписью заместителя директора департамента национальной платежной системы ЦБ Эльвины Егиянц пришло в петербургское отделение Российского союза налогоплательщиков (РСН) 13 мая. В письме, в частности, сообщается: «В настоящее время департаментом подготовлен проект новой редакции Положения Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств», <…> в котором предусмотрена норма об обязательном использовании ИНН получателя средств <…> при зачислении денежных средств на банковский счет получателя средств — юридического лица, не являющегося банком или территориальным органом Федерального казначейства».

Письмо стало реакцией на законодательную инициативу петербургского отделения РСН, отправленную в Центробанк после раскрытия нового способа мошенничества в двух банках Екатеринбурга. Их результатом стала серия неожиданных претензий к петербургскому производителю железнодорожных сидений.

23 марта председатель петербургского отделения Российского союза налогоплательщиков (РСН) Александр Рокин направил обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. В документе содержалось предложение изменить пункт 4.3. положения Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств». Норма позволяет российским банкам зачислять деньги на счета получателей по номеру этих счетов либо по идентификатору, который используется при специально оформленном согласии получателя средств. РСН предлагает добавить в эту формулировку индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), чтобы деньги разрешалось зачислять или по номеру счета получателя и ИНН, или по идентификатору.

Законодательная инициатива петербургского отделения РСН появилась после эксперимента, который глава отделения провел по просьбе «Фонтанки» при освещении мошенничества, в результате которого неприятности произошли у петербургского ООО «Ника», специализирующегося на изготовлении кресел для машинистов железнодорожных локомотивов.