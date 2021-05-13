Переводы юрлицам только с ИНН. ЦБ меняет правила о переводе денежных средств после публикации «Фонтанки»

Положение Банка России о правилах перевода денежных средств откорректировано после обращения Российского союза налогоплательщиков, ставшего участником эксперимента «Фонтанки».
Сообщение о корректировке положения Банка России от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» за подписью заместителя директора департамента национальной платежной системы ЦБ Эльвины Егиянц пришло в петербургское отделение Российского союза налогоплательщиков (РСН) 13 мая. В письме, в частности, сообщается: «В настоящее время департаментом подготовлен проект новой редакции Положения Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств», <…> в котором предусмотрена норма об обязательном использовании ИНН получателя средств <…> при зачислении денежных средств на банковский счет получателя средств — юридического лица, не являющегося банком или территориальным органом Федерального казначейства».
Письмо стало реакцией на законодательную инициативу петербургского отделения РСН, отправленную в Центробанк после раскрытия нового способа мошенничества в двух банках Екатеринбурга. Их результатом стала серия неожиданных претензий к петербургскому производителю железнодорожных сидений.
23 марта председатель петербургского отделения Российского союза налогоплательщиков (РСН) Александр Рокин направил обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. В документе содержалось предложение изменить пункт 4.3. положения Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств». Норма позволяет российским банкам зачислять деньги на счета получателей по номеру этих счетов либо по идентификатору, который используется при специально оформленном согласии получателя средств. РСН предлагает добавить в эту формулировку индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), чтобы деньги разрешалось зачислять или по номеру счета получателя и ИНН, или по идентификатору.
Законодательная инициатива петербургского отделения РСН появилась после эксперимента, который глава отделения провел по просьбе «Фонтанки» при освещении мошенничества, в результате которого неприятности произошли у петербургского ООО «Ника», специализирующегося на изготовлении кресел для машинистов железнодорожных локомотивов.
Мошенники нашли уязвимость в регламенте обслуживания клиентов банков, позволяющую легко завладеть деньгами компании под видом торговых операций. Они в конце декабря 2020 года зарегистрировали в Свердловской области тезку петербургского ООО «Ника», открыли для неё счета в двух банках Екатеринбурга и в течение пары недель взяли несколько заказов от желающих приобрести металлоизделия. Заказы приняли от имени петербургской «Ники», в платежках для предоплаты указали её реквизиты, но номера счетов своей одноименной компании. 13 января мошенники запустили процедуру ликвидации фальшивой «Ники», как раз тогда оплатившие металлы и не получившие их начали предъявлять претензии петербургской компании. Потерявшие деньги компании обратились в правоохранительные органы, а «Ника» направила претензии в упомянутые банки и жалобу в Центробанк. Последний разобрался в ситуации: банкам вполне хватало идентифицировать номер счета и название, чтобы отправить деньги жуликам. Указанные рядом петербургские реквизиты никого попросту не интересовали.
По просьбе «Фонтанки» глава Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Александр Рокин провел эксперимент с двумя компаниями, имеющими одинаковые названия — ООО «Лаборатория права». ИНН у тёзок, естественно, разные. Александр воспользовался этим и повторил поступок екатеринбургских жуликов в Петербурге — отправил со счета принадлежащей ему компании Lodge 1000 рублей на счет одной «Лаборатории права», указав в платежном поручении ИНН и КПП другой. Проблем не возникло: петербургский банк благополучно провел платеж. Когда Александр Рокин позвонил в банк с вопросом «Как же так?», менеджер разъяснил: при переводах до 10 млн рублей идентификации по названию и номеру счета вполне достаточно.