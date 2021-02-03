Добро пожаловать в интернет-торговлю, или Осторожно, мошенники

Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ»

За последние две недели января от никогда не попадавшей в публичное пространство петербургской компании «Ника» три не связанных друг с другом юрлица потребовали металлические профили, трубы и металлопрокат. Компания изготавливает кресла для машинистов РЖД и ничем таким не торгует. Но «Нике» прислали договоры, счета и платежные поручения, из которых не вызывало сомнений: она обязалась продать и даже получила предоплату все три раза. Деньги ушли на счета в уральском филиале «Райффайзенбанка» и в банке «Нейва» — оба в Екатеринбурге.



По словам юриста «Ники» Игоря Семенова, его компания не подписывала ни один из договоров и никогда не открывала счета ни в одном из екатеринбургских банков. 2 февраля с Игорем связался оперативник экономической полиции из Нижнего Тагила — там зарегистрировано первое заявление от одного из не получивших от «Ники» металл коммерсантов.

Представитель одной из компаний Антон Батурин рассказал корреспонденту «Фонтанки», как искал в интернете металлопрофиль, обратился в несколько компаний и получил по электронной почте ответ: мол, коллеги передали вашу заявку, готовы продать. Предложение заинтересовало дешевизной, получив договор и счет, Антон отправил предоплату.

Попытки что-то выяснить в банках ни к чему не привели — там готовы ответить на официальные запросы правоохранительных органов, но не готовы общаться с частными лицами. Тем более по таким непрестижным вопросам. В самом деле: получается, что кто угодно может прийти в самый солидный банк, открыть там счет от имени любой посторонней компании и — вперед с песнями.



Глава Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Александр Рокин подтверждает — такое возможно, и дело не только в банках.

«Что я могу сказать? Добро пожаловать на бескрайние просторы свободного интернета — вид сзади, так сказать. Все привыкли думать, будто интернет-торговля удобна. Это правильно. Но она не всегда безопасна. Если хотите быть уверенным в благополучном результате, покупайте у известных компаний или не сочтите за труд сначала познакомиться с потенциальным партнером лично, а уж потом включайте компьютер. А чисто технически, чтобы открыть счет в банке от имени какого-то юридического лица, достаточно предъявить хорошо нарисованную доверенность — это самое сложное. Документы компании, заявление легко подделать, заказать любую печать можно за 1000 рублей. Но вопрос к банкам, конечно, остается — обычно при открытии счетов они вызывают директоров компаний, фотографируют, проверяют документы. Но так поступают не все…» — говорит эксперт.

Простоту подделки документов жулики продемонстрировали живым примером. Нам предоставили договор, из которого следует, будто петербургская компания пообещала металлические трубы с доставкой со склада в Челябинске. Как и полагается, к договору прилагалась спецификация.

Все буквы правильные, очередность слов на сто процентов соблюдена, только генеральный директор «Ники» Сергей Корнилов по-другому подписывается, а у его фирмы не совсем такая печать. Но покупатели металлопродукции этого знать не могли — они в глаза не видели ни Корнилова, ни документов с печатью его компании.

В остальном помог все тот же интернет. «Ника» — маленькая фирма, она благополучно исполняет заказы РЖД и не стремится себя рекламировать. У нее нет сайта, где всегда указан номер телефона, позвонив на который слышишь успокоительное «Компания «Ника», здравствуйте». Найти можно — что и сделали в конце концов обманутые предприниматели, — но нужно собраться с мыслями и полчасика посидеть у компьютера. Что сначала никому в голову не пришло — получили договор, внесли предоплату, ждем металлы.

По словам Александра Рокина, такое вполне возможно с небольшими суммами, и металлопродукция в данном случае удачный выбор — очень маленькая фирма может торговать на довольно приличные деньги, потому что сами по себе металлы дорогие. Никто не мешает жуликам совершить тысячу транзакций по 100 000 рублей, но сделка на сто миллионов сразу привлечет внимание.



Сотрудник экономической полиции, просивший не называть себя, специально для «Фонтанки» на пару минут вошел в образ мошенников:

«Для создания фейковых счетов я бы выбрал банк, географически расположенный как можно дальше от ареала деятельности фирмы, от чьего имени буду работать. Для петербургской «Ники» Екатеринбург в данном случае — то, что нужно, почти 2000 километров. Если вдруг прилетит ответка от службы безопасности — успеешь увернуться. И банк, конечно, лучше подобрать такой, где есть кто-то знакомый, который не будет докапываться до липовой доверенности и всего остального. Потом, когда начнутся неприятности, он скажет: «У меня ничего подозрений не вызвало». Главное, чтобы суммы были небольшими, — тогда можно довольно долго развлекаться…»

По мнению собеседника, в конце такой цепочки обязательно должен стоять краденый паспорт или «бомж, которого не жалко», — кому-то же придется ходить в банки и обналичивать полученные жульническим путем суммы. Это конец преступной цепочки, с него, скорее всего, ее и начнут разматывать.



Лев Годованник для «Фонтанки.ру»

