Первый уровень идентификации. Найдите тёзку и воруйте

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Мошенники нашли уязвимость в регламенте обслуживания клиентов банков, позволяющую легко завладеть деньгами компании под видом торговых операций. Надо знать про используемый в банках первый уровень идентификации и соответствия для зачисления денежных средств и понимать, как он работает.

Когда компания «А» хочет отправить деньги компании «Б», банк проверяет получателя по двум критериям: номеру расчетного счета и наименованию. Если компания с таким названием открывала в банке счет с таким номером — деньги улетают. Главное понимать банковскую рутину: при небольших суммах ни на что больше не смотрят.



Этим и воспользовались мошенники, из-за которых в середине января начались проблемы у петербургского ООО «Ника». К последнему предъявили претензии сразу три компании из других регионов. Они потребовали металлические профили, трубы и металлопрокат. «Ника» изготавливает кресла для машинистов РЖД и ничем таким не торгует. Но авторы претензий прислали договоры, счета и платежные поручения, согласно которым она обязалась продать и даже получила предоплату все три раза. Деньги ушли на счета в уральском филиале «Райффайзенбанка» и в банке «Нейва» — оба в Екатеринбурге. Сумма всех трех претензий не превышала полмиллиона, но беспокоила неизвестность: как такое вообще могло произойти?

Потерявшие деньги компании обратились в правоохранительные органы, а «Ника» направила претензии в упомянутые банки и жалобу в Центробанк. Последний разобрался в ситуации — даже поверить трудно, что всё настолько просто.

Выяснилось, что «Ника» всё-таки открывала счета в екатеринбургских «Райффайзене» и «Нейве» — только другая «Ника», не петербургская. Она была зарегистрирована в начале декабря 2020 года в Свердловской области на некоего Никиту Власова, который благополучно открыл для фирмы счета в обоих банках, предъявил для этого все необходимые документы, в течение пары недель принял несколько заказов от желающих приобрести металлоизделия и уже 13 января запустил процедуру ликвидации компании. Как раз тогда оплатившие металлы и не получившие их начали предъявлять претензии петербургской «Нике».



Логичен вопрос: «При чем тут Петербург?». Найденный Центробанком ответ снова поражает примитивизмом: первый уровень идентификации.

Зарегистрировав «Нику» в Свердловской области, мошенники находили покупателей, присылали договоры и выписывали счета от имени петербургской тёзки. На платежках так и были указаны реквизиты петербургской «Ники», только номер счета свой, свердловский. Банкам вполне хватало идентифицировать номер счета и название, чтобы отправить деньги жуликам. Указанные рядом петербургские реквизиты никого попросту не интересовали.

«Банк осуществляет зачисление денежных средств на счет клиента при совпадении в совокупности двух реквизитов расчетного документа — номера счета клиента и его наименования… Признаков мошеннических действий со стороны сотрудников Банка не выявлено…» — сообщается в письме управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Центробанка, адресованного петербургской «Нике» 4 марта.

Имеются там и радостные для петербургской «Ники» сведения, суть которых сводится к пришедшим из обоих екатеринбургских банков официальным подтверждениям о том, что она никогда не открывала счета ни в одном из них. «Райффайзенбанк» и «Нейва» приостановили операции по счету свердловской «Ники», но это, в общем, лишнее — компания, напомним, пребывает в стадии ликвидации.



В УМВД по Свердловской области корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества пока решается.

По просьбе автора глава Российского союза налогоплательщиков в Санкт-Петербурге Александр Рокин провел эксперимент с двумя компаниями, имеющими одинаковые названия — ООО «Лаборатория права». ИНН у тёзок, естественно, разные, Александр воспользовался этим и повторил подвиг екатеринбургских жуликов в Петербурге — отправил со счета принадлежащей ему компании Lodge 1000 рублей на счет одной «Лаборатории права», указав в платежном поручении ИНН и КПП другой. Проблем не возникло: петербургский банк благополучно провел платеж. Когда Александр Рокин позвонил в банк с вопросом «Как же так?», менеджер разъяснил: при переводах до 10 млн рублей идентификации по названию и номеру счета вполне достаточно.

«Мы видим дыру в законодательстве федерального масштаба. Это же поразительно: миллион фирм могут иметь одинаковые названия, а ИНН у каждой свой — он оттого и называется индивидуальным номером налогоплательщика. Но банковский регламент почему-то предполагает сначала сопоставление не ИНН, а названия. Большего абсурда при столь развитой интернет-торговле и придумать невозможно…» — резюмировал Александр Рокин.



Лев Годованник, для «Фонтанки.ру»

