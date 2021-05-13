Водитель легковой машины выехал на пути на «красный» и поймал товарный поезд под Волховом

Как сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, около 9:30 на железнодорожном переезде перегона Мыслино — Куколь под Волховом грузовой поезд врезался в легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель машины выехал на пути на запрещающий сигнал, когда к переезду приближался грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Грузовой поезд и автомобиль столкнулись утром 13 мая в Волховском районе Ленинградской области. Экстренное торможение не помогло избежать аварии.

По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших. Подвижной состав не сошел с рельсов, и на график движения поездов ДТП не повлияло.

С начала 2021 года на железнодорожных переездах Октябрьской магистрали произошло уже шесть аварий, отмечают в ОЖД. Водителей призывают не нарушать правила проезда железной дороги.