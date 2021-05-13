FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +15
74.04р89.85р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Водитель легковой машины выехал на пути на «красный» и поймал товарный поезд под Волховом

Грузовой поезд и автомобиль столкнулись утром 13 мая в Волховском районе Ленинградской области. Экстренное торможение не помогло избежать аварии.

Как сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги, около 9:30 на железнодорожном переезде перегона Мыслино — Куколь под Волховом грузовой поезд врезался в легковой автомобиль. По предварительным данным, водитель машины выехал на пути на запрещающий сигнал, когда к переезду приближался грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших. Подвижной состав не сошел с рельсов, и на график движения поездов ДТП не повлияло.

С начала 2021 года на железнодорожных переездах Октябрьской магистрали произошло уже шесть аварий, отмечают в ОЖД. Водителей призывают не нарушать правила проезда железной дороги.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний