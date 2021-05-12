Проект реставрации и превращения в гостиницу дачи принца Ольденбургского на Каменном острове согласован Главгосэкспертизой России. Кто уже потратил 135 миллионов на ее покупку и вложит еще в разы больше, пока есть лишь намеки.

Фото: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ Поделиться Поделиться







Здание на набережной Малой Невки, 11 по документам имеет площадь в 1613 кв. м, однако в опубликованном 12 мая сообщении Главгосэкспертизы речь идет о согласовании проекта на 3 тыс. кв м.

Дача принца Ольденбургского была продана на торгах в 2019 году за 135 млн рублей. Покупателем стало ООО «Легион». Это название не говорило ничего старожилам петербургского девелопмента, как и имя владельца и гендиректора компании — Оксаны Урбас.



Проект реконструкции особняка разработан ООО «Редутпроект». Эта же компания выступала партнером ООО «Мегалайн» в неудавшемся строительстве канализации в Ленинском районе Крыма. «Мегалайн» СМИ настойчиво связывают с известным предпринимателем Евгением Пригожиным.

Сама Оксана Урбас не настроена давать комментарии о будущем своей гостиницы. Услышав, что ей звонит «Фонтанка», она положила трубку, не выслушав вопрос о том, откуда у нее деньги на реставрацию особняка.

Как девелопера ее на рынке не знают, в публичном пространстве «Легион» выступает лишь в суде — он требует установить сервитут на прилегающий к даче участок, который принадлежит структурам владельца «Первой мебельной фабрики» Александра Шестакова.

Кроме того, 6 мая «Легион» приобрел 100% долей в ООО «Современные лесные технологии». Судя по основному виду деятельности, эта компания может быть занята в индустрии гостеприимства. Зарегистрированный на эту фирму сайт «Лантаранта.рф» может указывать на географию деятельности (так раньше назывался поселок Смолячково на краю Курортного района Петербурга), однако сейчас он неактивен.



Здание, построенное в 1830 году архитектором Смарагдом Штуковым, автором Каменноостровского театра, а позже перестроенное Андреем Штакеншнайдером, пережило и превращение в общежитие, и пожар, и полную разборку, а затем восстановление по старым чертежам с использованием современных материалов. Уже после этого, в 1990-х годах, оно было вновь признано памятником архитектуры федерального значения.