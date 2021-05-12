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Погрузчик и бензорез понадобились, чтобы достать погибших и пострадавшую из опрокинутого трактора в Амурской области

Два человека погибли, перевернувшись на тракторе в Амурской области

Три человека перевернулись на тракторе в Амурской области, двое из них не выжили. Чтобы достать людей из кабины, спасателям пришлось пригнать погрузчик и применить бензорез и гидравлический инструмент.

Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, 12 мая в 14:06 по местному времени в пожарную часть сообщили о ДТП в районе села Лермонтовка Тамбовского района области. Водитель трактора не справился с управлением, и машина съехала с дороги в кювет и перевернулась на крышу.

Чтобы вызволить из искореженной кабины водителя и пассажиров, на место ДТП пригнали местный погрузчик, он приподнял трактор, чтобы спасатели могли подобраться. При помощи бензореза пожарные перерезали стойки, а гидравлическим аварийно-спасательным инструментом разрезали металлические двери кабины.

Из трактора достали троих амурчан. Двое из них к моменту прибытия служб были уже мертвы, третья — 35-летняя женщина — пострадала, но выжила. Ее передали медикам.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Как так???? Это какими навыками обладать надо, чтобы не удержать на дороге трактор?!
Да разве что литр водки на каждого... Не меньше...
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