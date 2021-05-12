Три человека перевернулись на тракторе в Амурской области, двое из них не выжили. Чтобы достать людей из кабины, спасателям пришлось пригнать погрузчик и применить бензорез и гидравлический инструмент.



Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, 12 мая в 14:06 по местному времени в пожарную часть сообщили о ДТП в районе села Лермонтовка Тамбовского района области. Водитель трактора не справился с управлением, и машина съехала с дороги в кювет и перевернулась на крышу.