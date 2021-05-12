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«Самое страшное: были напуганы женщины и дети». Беглов прокомментировал несанкционированную акцию в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе отчета перед Заксобранием прокомментировал несанкционированную акцию протеста 21 апреля и массовые задержания ее участников. По его словам, кучка подстрекателей вывела молодежь и несовершеннолетних, а женщины и дети были напуганы, передает 12 мая корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Глава фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский спросил градоначальника, почему на акции 21 апреля в Петербурге было задержано в десятки раз больше людей, чем в Москве. Депутат также напомнил, что в городе спокойно проходят культурные и спортивные массовые мероприятия.

«Я хочу отметить первое, что та акция, о которой вы говорите, 21 апреля, она была незаконной. Организаторы нарушили как федеральное, так и наше, региональное законодательство. Они даже не удосужились подать официальную, формальную заявку. Не сделали этого. Что касается проведения других публичных акций. Это неправда. Вы сами и ваши сторонники организовали и согласовали в феврале... акцию возложения цветов к Соловецкому камню в память Бориса Немцова. Акция прошла, ну — нормально», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что до 30 мая этого года действуют ограничительные меры на все публичные мероприятия. «То, что касается культурных, спортивных мероприятий, то там есть возможность контролировать ситуацию совместно с сотрудниками Роспотребнадзора», — так градоначальник объяснил разницу в подходах.

«А что произошло 21 апреля? Кучка организаторов, не побоюсь этого слова, подстрекателей вывела молодежь и несовершеннолетних детей. Тем самым нарушив ритм города. Было нарушено транспортное сообщение, были сорваны спектакли, к кому-то не доехала скорая помощь, кто-то не попал на свои мероприятия, опоздал на поезд или на самолет. Но самое страшное: были напуганы дети и женщины. Мы что, с вами не знаем, кто финансирует устроителей этих акций или чего они добиваются? Знаем», — заявил Беглов.

По информации градоначальника, во время акций «как никогда звонки из-за рубежа поступают о заминировании»: в школы, больницы, ПНИ. «Это кощунственная вседозволенность. Почему об этом не сказать?.. Я скажу и другое: несколько мерзавцев потушили огонь на Марсовом поле. А несколько других мерзавцев начали жарить колбаски на Вечном огне в Кронштадте... Такого в Москве не было, а у нас было. И за это стыдно», — сказал Беглов.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 21 апреля. В Петербурге, по разным подсчётам, на улицы вышли от 4,5 до 8 тысяч человек. По данным ОВД-Инфо, доставлены в отделы полиции 808 горожан. О том, как в Северной столице прошла акция в поддержку Алексея Навального, читайте в специальном материале «Фонтанки».

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Комментарии (42)

AndrewBarsik
Хорошо бы губернатор рассказал - сколько человек (в том числе женщин и детей) напуганы вчерашними квитанциями от "ЕИРЦ Петроэлектросбыт", в которые им включили несуществующие долги за капремонт. И сколько ещё человек будут напуганы судебными приказами по взысканию несуществующей задолженности. А ещё будут напуганные неправосудными решениями о взыскании с них несуществующих долгов Петроэлектросбытом.
avtech
все были напуганы аж забрала запотели
260843741
Я из тех напуганных. Как только узнаю, что где-то будет кто-то собираться, стараюсь в тот район не соваться, потому что боюсь тех, кто меня должен охранять. Приятного мало оказаться рядом с "инопланетянами", когда они на эти акции приезжают типа охранять. А митингующих нет, не боюсь, они же никого не бьют.
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