«Самое страшное: были напуганы женщины и дети». Беглов прокомментировал несанкционированную акцию в Петербурге

Глава фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский спросил градоначальника, почему на акции 21 апреля в Петербурге было задержано в десятки раз больше людей , чем в Москве. Депутат также напомнил, что в городе спокойно проходят культурные и спортивные массовые мероприятия.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе отчета перед Заксобранием прокомментировал несанкционированную акцию протеста 21 апреля и массовые задержания ее участников. По его словам, кучка подстрекателей вывела молодежь и несовершеннолетних, а женщины и дети были напуганы, передает 12 мая корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

«Я хочу отметить первое, что та акция, о которой вы говорите, 21 апреля, она была незаконной. Организаторы нарушили как федеральное, так и наше, региональное законодательство. Они даже не удосужились подать официальную, формальную заявку. Не сделали этого. Что касается проведения других публичных акций. Это неправда. Вы сами и ваши сторонники организовали и согласовали в феврале... акцию возложения цветов к Соловецкому камню в память Бориса Немцова. Акция прошла, ну — нормально», — сказал губернатор.



Он подчеркнул, что до 30 мая этого года действуют ограничительные меры на все публичные мероприятия. «То, что касается культурных, спортивных мероприятий, то там есть возможность контролировать ситуацию совместно с сотрудниками Роспотребнадзора», — так градоначальник объяснил разницу в подходах.



«А что произошло 21 апреля? Кучка организаторов, не побоюсь этого слова, подстрекателей вывела молодежь и несовершеннолетних детей. Тем самым нарушив ритм города. Было нарушено транспортное сообщение, были сорваны спектакли, к кому-то не доехала скорая помощь, кто-то не попал на свои мероприятия, опоздал на поезд или на самолет. Но самое страшное: были напуганы дети и женщины. Мы что, с вами не знаем, кто финансирует устроителей этих акций или чего они добиваются? Знаем», — заявил Беглов.

