Число задержанных на акции протеста в Петербурге, по данным «ОВД-Инфо» на утро 22 апреля, составило уже 806 человек. Таким образом, за ночь оно выросло примерно на 150 человек.

В целом по России задержаны 1777 участников митингов. Петербург лидирует, за ним следует Уфа — 119 человек. В остальных городах меньше сотни, Москва на восьмом месте — 30 задержанных.

Около полуночи, напомним, «ОВД-Инфо» сообщало о 662 задержанных в Петербурге. О том, как в Северной столице прошла акция в поддержку Алексея Навального, читайте в специальном материале «Фонтанки».