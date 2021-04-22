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Задержанных после акции в Петербурге пересчитали, теперь их больше 800

«ОВД-Инфо»: На Петербург приходится половина россиян, задержанных после митингов

Число задержанных на акции протеста в Петербурге, по данным «ОВД-Инфо» на утро 22 апреля, составило уже 806 человек. Таким образом, за ночь оно выросло примерно на 150 человек.

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
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В целом по России задержаны 1777 участников митингов. Петербург лидирует, за ним следует Уфа — 119 человек. В остальных городах меньше сотни, Москва на восьмом месте — 30 задержанных.

Около полуночи, напомним, «ОВД-Инфо» сообщало о 662 задержанных в Петербурге. О том, как в Северной столице прошла акция в поддержку Алексея Навального, читайте в специальном материале «Фонтанки».

Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

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