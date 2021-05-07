Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», примерно в 22:20 водитель «Шевроле» на большой скорости врезался в бетонное ограждение на пересечении проспекта Кузнецова с улицей Маршала Казакова. В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с места аварии.
«Фонтанка.ру»
«Других участников ДТП не было. Пострадавший — мужчина. Живой. Все службы на месте», — также сообщили свидетели происшествия.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Судя по опубликованным кадрам, от капота машины практически ничего не осталось. Автомобилист оказался зажат в салоне. Вызволять его бросились случайные очевидцы: на видео один из них бежит к месту аварии с гвоздодёром. В ролике также видно, что вскоре к ним присоединяются профессиональные спасатели и сотрудники скорой помощи.
В комментариях к этому посту также пишут, что водитель «Шевроле» нёсся с включённой «аварийкой» и нажимал на клаксон, поэтому не исключено, что его машина была неисправна. Некоторые отметили, что проблема могла быть в тормозах — они якобы отказали. Большинство сошлось во мнении, что герой этой новости «родился в рубашке». Точных данных о его состоянии пока нет.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб