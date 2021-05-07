FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

На скорости – в бетон. После полёта под звук клаксона в Петербурге из машины вырезали пострадавшего

Легковой автомобиль в Петербурге врезался в ограждение

Серьёзная авария с участием легкового автомобиля произошла в Красносельском районе Петербурга поздним вечером 7 мая.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», примерно в 22:20 водитель «Шевроле» на большой скорости врезался в бетонное ограждение на пересечении проспекта Кузнецова с улицей Маршала Казакова. В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с места аварии.

«Фонтанка.ру»

«Других участников ДТП не было. Пострадавший — мужчина. Живой. Все службы на месте», — также сообщили свидетели происшествия.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Судя по опубликованным кадрам, от капота машины практически ничего не осталось. Автомобилист оказался зажат в салоне. Вызволять его бросились случайные очевидцы: на видео один из них бежит к месту аварии с гвоздодёром. В ролике также видно, что вскоре к ним присоединяются профессиональные спасатели и сотрудники скорой помощи.

ПоделитьсяПоделиться

В комментариях к этому посту также пишут, что водитель «Шевроле» нёсся с включённой «аварийкой» и нажимал на клаксон, поэтому не исключено, что его машина была неисправна. Некоторые отметили, что проблема могла быть в тормозах — они якобы отказали. Большинство сошлось во мнении, что герой этой новости «родился в рубашке». Точных данных о его состоянии пока нет.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

260569221
Ага.. дайте угадаю.. каршеринг… аккаунт куплен в интернете
260650801
лучше бы тормозил в припаркованную, а не в бетон. Хотя, понятно что тут дело не в тормозах, а в голове было...
lenten
Водитель пытался всех предупредить, но пытался остановиться?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний