Приостановлено разрешение на строительство «Северного потока — 2»

По иску экологов в Германии приостановлено разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Судьбу проекта будет решать суд.

О приостановке 4 мая сообщает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии BSH в Германии. Иск от экологов имеет приостановительный характер, пока что стройка заморожена до конца мая.

Экологи хотят убедить суд, что строительство газопровода на ветке протяженностью в 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря вредит птицам. BSH ранее отклонило их претензии, так как море в этом месте глубиной больше 20 метров и не интересует птиц, трубоукладчики двигаются медленно, а работы ведутся не больше 30 дней подряд с обязательным двухнедельным перерывом — как раз ради птиц.