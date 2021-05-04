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Приостановлено разрешение на строительство «Северного потока — 2»

По иску экологов в Германии приостановлено разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2». Судьбу проекта будет решать суд.

О приостановке 4 мая сообщает Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии BSH в Германии. Иск от экологов имеет приостановительный характер, пока что стройка заморожена до конца мая.

Экологи хотят убедить суд, что строительство газопровода на ветке протяженностью в 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря вредит птицам. BSH ранее отклонило их претензии, так как море в этом месте глубиной больше 20 метров и не интересует птиц, трубоукладчики двигаются медленно, а работы ведутся не больше 30 дней подряд с обязательным двухнедельным перерывом — как раз ради птиц.

Ранее стройка была остановлена на год из-за возражений США. Прокладка трубы завершена почти на 95 %, достраивает ее «Газпром» своими силами — швейцарский подрядчик не может прикасаться к трубе из-за санкций.

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Комментарии (28)

Starishok
Да,вот демократы немцы!!!Наши бы быстро таким недовольным сделали козу,аварию на газопроводе или пожарников натравили,посидите ребята по холодку,может не так и мешает птицам труба в море.
АСмуров
Похоже немцы внимательно читали обвинения и процессы Навального.
LiChaBaTa
Похоже что война неизбежна. И Европа делает все, чтобы ускорить ее.
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