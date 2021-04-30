ДТП усугубило дорожную ситуацию на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга утром 30 апреля. Пробка в результате растянулась на несколько километров.
Как сообщил читатель «Фонтанки», на КАД у поселка Новоселье столкнулись автомобиль Mercedes и кроссовер и перегородили два ряда с небольшим. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что информация о столкновении поступила около 10 часов утра. Авария произошла на 86-м километре внешнего кольца КАД. О пострадавших не сообщается.
читатель «Фонтанки» Олег
Затор на внешнем кольце в результате растянулся на 5 километров. Неподалеку от места ДТП сейчас ликвидируют колейность, из-за чего движение ограничено, так что авария могла усугубить пробку из-за дорожных работ. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце КАД между Красносельским и Таллинским шоссе составляет около 3 километров.
Напомним, что на КАД сейчас устраняют колейность также между проспектом Культуры и Рябовским шоссе, а в ночь с 30 апреля на 1 мая будут перекрывать движение между Таллинским шоссе и ЗСД.